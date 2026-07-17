Presidente Asfura rinde homenaje a veteranos de guerra y reafirma compromiso con su bienestar

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente de la República, Nasry Asfura, encabezó este viernes la ceremonia conmemorativa del Día del Veterano de Guerra, que se celebra cada 18 de julio, acto realizado en el Campo de Parada Marte, donde rindió homenaje a los hombres y mujeres que participaron en el conflicto armado de 1969 y reafirmó el compromiso del Gobierno con el bienestar de quienes sirvieron a Honduras.
En una solemne ceremonia, el mandatario recordó el sacrificio de quienes defendieron la soberanía y la integridad territorial del país, destacando que su legado continúa siendo un ejemplo para las nuevas generaciones.
“Hace 57 años, hombres valientes estuvieron al frente defendiendo la patria, el honor y la lealtad. Lo hicieron por el deber sagrado de defender a Honduras, con el mayor amor desde las entrañas de su corazón”, expresó.
El titular del Ejecutivo señaló que "los veteranos representan un ejemplo permanente de valor, disciplina, honor y amor por la patria, valores que, afirmó, deben seguir inspirando a las nuevas generaciones de hondureños".
“A ustedes, veteranos, la patria los mira con gratitud y con orgullo. Ustedes son testimonio vivo de que la libertad y la soberanía de Honduras tienen un precio muy elevado”, destacó el mandatario.
Durante su intervención, el presidente Asfura asumió el compromiso de continuar impulsando acciones en favor de quienes defendieron a Honduras.
“Como presidente de la República, asumo un compromiso firme con ustedes. El Estado hondureño no dará la espalda a quienes dieron tanto por nuestra nación. Trabajaremos por la dignidad, la salud y el bienestar de nuestros veteranos y de sus familias”, afirmó el titular del Ejecutivo.
Destacó que las jornadas de atención médica dirigidas a los veteranos forman parte de las acciones que el Gobierno impulsa para responder con hechos a esa deuda de gratitud.
“Las jornadas de atención médica que hoy se realizan son apenas una muestra de esa deuda de gratitud que asumimos con hechos y no solo con palabras”, apuntó.
El mandatario también dirigió un mensaje a la juventud hondureña y a los integrantes de las Fuerzas Armadas, invitándolos a seguir el ejemplo de quienes dedicaron su vida al servicio de la patria.
“La patria no solo se defiende en el campo de batalla; se defiende cada día con trabajo honrado, con estudio, con honestidad, con dedicación, trabajando para servirle a la gente y demostrando ese amor por nuestra patria, Honduras”, acotó el mandatario.
La ceremonia concluyó con honores militares a los veteranos de guerra y un reconocimiento a su legado, reafirmando que Honduras mantiene viva la memoria de quienes defendieron la nación y reconoce su aporte como parte fundamental de la historia del país.
En la ceremonia participaron: el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón; miembros del gabinete de gobierno y, en representación de los Veteranos de Guerra, el general en condición de retiro, Mario Raúl Hung Pacheco, y el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, entre otros.