Presidente Asfura rinde homenaje a veteranos de guerra y reafirma compromiso con su bienestar

En una solemne ceremonia, el mandatario recordó el sacrificio de quienes defendieron la soberanía y la integridad territorial del país, destacando que su legado continúa siendo un ejemplo para las nuevas generaciones.

Tegucigalpa, Honduras. -El presidente de la República, Nasry Asfura, encabezó este viernes la ceremonia conmemorativa del Día del Veterano de Guerra , que se celebra cada 18 de julio, acto realizado en el Campo de Parada Marte , donde rindió homenaje a los hombres y mujeres que participaron en el conflicto armado de 1969 y reafirmó el compromiso del Gobierno con el bienestar de quienes sirvieron a Honduras.

“A ustedes, veteranos, la patria los mira con gratitud y con orgullo. Ustedes son testimonio vivo de que la libertad y la soberanía de Honduras tienen un precio muy elevado”, destacó el mandatario.

El titular del Ejecutivo señaló que "los veteranos representan un ejemplo permanente de valor, disciplina, honor y amor por la patria, valores que, afirmó, deben seguir inspirando a las nuevas generaciones de hondureños".

“Hace 57 años, hombres valientes estuvieron al frente defendiendo la patria, el honor y la lealtad. Lo hicieron por el deber sagrado de defender a Honduras, con el mayor amor desde las entrañas de su corazón”, expresó.

Durante su intervención, el presidente Asfura asumió el compromiso de continuar impulsando acciones en favor de quienes defendieron a Honduras.

“Como presidente de la República, asumo un compromiso firme con ustedes. El Estado hondureño no dará la espalda a quienes dieron tanto por nuestra nación. Trabajaremos por la dignidad, la salud y el bienestar de nuestros veteranos y de sus familias”, afirmó el titular del Ejecutivo.

Destacó que las jornadas de atención médica dirigidas a los veteranos forman parte de las acciones que el Gobierno impulsa para responder con hechos a esa deuda de gratitud.

“Las jornadas de atención médica que hoy se realizan son apenas una muestra de esa deuda de gratitud que asumimos con hechos y no solo con palabras”, apuntó.

El mandatario también dirigió un mensaje a la juventud hondureña y a los integrantes de las Fuerzas Armadas, invitándolos a seguir el ejemplo de quienes dedicaron su vida al servicio de la patria.

“La patria no solo se defiende en el campo de batalla; se defiende cada día con trabajo honrado, con estudio, con honestidad, con dedicación, trabajando para servirle a la gente y demostrando ese amor por nuestra patria, Honduras”, acotó el mandatario.

La ceremonia concluyó con honores militares a los veteranos de guerra y un reconocimiento a su legado, reafirmando que Honduras mantiene viva la memoria de quienes defendieron la nación y reconoce su aporte como parte fundamental de la historia del país.

En la ceremonia participaron: el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard; el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Héctor Benjamín Valerio Ardón; miembros del gabinete de gobierno y, en representación de los Veteranos de Guerra, el general en condición de retiro, Mario Raúl Hung Pacheco, y el alcalde de la capital, Juan Diego Zelaya, entre otros.