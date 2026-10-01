José Molina manda advertencia a Martinica y confirma cambios en alineación de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El seleccionador nacional de Honduras, José Francisco Molina, ofreció declaraciones a horas del compromiso frente a Martinica por la Concacaf Nations League. El estratega español compartió sus valoraciones sobre el proceso de recuperación del plantel tras el exigente duelo disputado en Kingston frente a Jamaica y detalló la planificación física para afrontar una seguidilla de cuatro partidos en un período reducido. Durante la entrevista, Molina abordó temas clave como las variaciones en el once titular para buscar frescura física, la situación médica del zaguero Denil Maldonado tras sus molestias en la rodilla derecha, y la postura del grupo frente a un rival que cuenta con varios legionarios en el balompié europeo. Asimismo, el técnico cuestionó las limitaciones reglamentarias del torneo que obligan a descartar futbolistas de la lista definitiva en cada jornada.

Conferencia de José Francisco Molina

Profe, estamos a pocas horas del tercer partido. ¿Qué análisis hace de la última jornada en Jamaica y qué pretende ajustar para este juego en Fort-de-France? Lo hemos analizado todo detalladamente a partir de lo realizado en Jamaica. La prioridad ha sido insistir en los aspectos positivos para seguir creciendo y corrigiendo detalles internamente. Dada la cantidad de partidos seguidos que afrontamos, el enfoque principal ha estado en el trabajo de recuperación y el descanso de los futbolistas para que puedan exhibir su mejor versión en la cancha. ¿Qué aspectos puntuales considera que han mejorado y cuáles restan por pulir en el funcionamiento colectivo? Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Hemos mejorado en múltiples líneas, pero todo es susceptible de optimizarse. Las correcciones específicas las manejamos de forma interna con el cuerpo técnico y el grupo de jugadores. Hacia el exterior, el balance es positivo por las cosas buenas que se mostraron en Jamaica, pero mantenemos la exigencia de trabajar día a día para evolucionar en todos los aspectos del juego.

Ante la sobrecarga de partidos, ¿mantendrá las modificaciones en el once titular para este encuentro? Más que rotaciones, lo que buscamos es inyectar piernas frescas al equipo. Sumamos varios compromisos seguidos y contamos con un plantel de 26 futbolistas de excelente nivel. Ya realizamos algunas variantes en el choque anterior y para este partido mantendremos esa línea de refrescar ciertas posiciones para garantizar que todos compitan en óptimas condiciones físicas. ¿Cuál es el estado físico de Denil Maldonado de cara al compromiso tras la dolencia sufrida en la rodilla derecha? Su participación está complicada. Vamos a evaluar su evolución hasta el último momento junto al cuerpo médico. Tomaremos la decisión más conveniente para la Selección y principalmente para la salud del futbolista, ya que no nos gusta arriesgar con los jugadores y nuestro objetivo es que regrese totalmente sano a su club. Históricamente se percibe a Martinica como un rival accesible. ¿Cómo maneja esa percepción dentro del camerino para evitar excesos de confianza? Los jugadores lo tienen absolutamente claro: en el fútbol actual no existen rivales fáciles. Martinica cuenta con futbolistas que militan en ligas europeas, principalmente en Francia, donde la exigencia competitiva es altísima incluso en segundas divisiones. Sabemos que será un partido disputado y exigente, pero confiamos plenamente en nuestras capacidades para plasmar una gran presentación y buscar el resultado. ¿La propuesta futbolística observada en Kingston es el modelo definitivo que busca afianzar en el equipo? Trabajamos sobre una idea de juego clara que vamos implementando de forma progresiva. A medida que acumulamos horas de trabajo dentro y fuera del campo, los futbolistas asimilan de mejor manera los conceptos tácticos. El triunfo en Jamaica representó un paso importante, pero el grupo está consciente de que debemos seguir dando pasos al frente en cada presentación.