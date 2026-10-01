Batacazo en Nations League: Nicaragua y Costa Rica quedan sin opciones de avanzar

San José, Costa Rica.- La Liga A de la Nations League de Concacaf vive una de sus grandes sorpresas, luego de que Nicaragua, Trinidad y Tobado y Costa Rica quedaran matemáticamente sin posibilidades de terminar entre los primeros del Grupo A y avanzar a los cuartos de final. Curazao derrotó 1-0 a Trinidad y Tobago este jueves y llegó a nueve puntos, resultado que dejó sin margen de clasificar a Nicaragua y Costa Rica, que comenzaron la jornada con cero unidades después de perder sus dos primeros compromisos.

El Grupo A está integrado por Curazao, Haití, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Costa Rica y Nicaragua. Los tres primeros habían conseguido seis puntos en las primeras dos jornadas, mientras que los tres últimos permanecían sin sumar. Con el triunfo de Curazao, el panorama quedó definido para Nicaragua y Costa Rica en la pelea por los primeros lugares. Aunque todavía tienen partidos pendientes, solo podrían sumar seis puntos como máximo, por lo que ya no pueden alcanzar a los equipos que ocupan las posiciones de clasificación. Este jueves también se enfrentan República Dominicana y Haití, además del duelo entre Nicaragua y Costa Rica. Si Haití y República Dominicana empatan, ambos llegarían a siete puntos; si alguno gana, alcanzaría nueve. En cualquiera de esos escenarios, Nicaragua y Costa Rica ya no podrían meterse entre los primeros puestos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La situación representa un duro golpe para dos selecciones históricas de Centroamérica. Nicaragua cayó en sus dos primeros encuentros, primero ante República Dominicana por 3-2 y posteriormente fue goleada 6-1 por Curazao. Costa Rica, por su parte, perdió 4-3 ante Curazao y posteriormente cayó 2-0 frente a Haití.

¿Qué dice el reglamento de la Nations League?

La edición 2026/27 de la Nations League está dividida en Liga A, Liga B y Liga C. La Liga A cuenta con 16 selecciones, aunque solamente 12 disputan la fase de grupos, divididas en dos grupos de seis. Cada equipo juega cuatro partidos, dos como local y dos como visitante. En la Liga A, los dos primeros lugares de cada grupo avanzan a los cuartos de final, donde se enfrentan a las cuatro selecciones preclasificadas: México, Estados Unidos, Canadá y Panamá. En cuanto al descenso, el reglamento establece que las selecciones que terminen en el quinto y sexto puesto de cada grupo de la Liga A descenderán a la Liga B. Por esa razón, aunque Nicaragua y Costa Rica ya no pueden alcanzar los puestos de clasificación, su descenso aún no está confirmado, ya que una de las dos tiene posibilidades de lograr la permanencia.