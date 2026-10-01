Grave amenaza contra Cristiano Ronaldo tras dejar Selección de Portugal: Esto podría pasarle

Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar. Grave amenaza con el delantero tras abandonar la concentración de la selección de Portugal.
La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal elevó la tensión dentro de la selección y abrió un nuevo escenario alrededor del futuro del histórico delantero con el combinado nacional.
El episodio se produjo después de una decisión poco habitual en la carrera internacional del atacante. Cristiano no tuvo participación ante Noruega y, por primera vez en 18 años, terminó un partido de Portugal sin disputar ningún minuto, una situación inédita para el máximo goleador histórico del equipo.
Tras el encuentro, Ronaldo abandonó la concentración portuguesa. Antes de marcharse, sostuvo una conversación con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, en un momento marcado por la incertidumbre sobre su situación dentro del grupo.
Hasta ahora, ni Cristiano ni la Federación han detallado públicamente qué ocurrió exactamente y cuáles fueron las razones que llevaron al futbolista a dejar la concentración.
El propio delantero aumentó la expectativa con un mensaje publicado en sus redes sociales. Cristiano aseguró que más adelante explicará su versión de los hechos. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses”, manifestó el capitán portugués.
La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó que el jugador dejó la concentración, aunque no ofreció mayores detalles sobre las circunstancias de su salida. Mientras tanto, el combinado luso continúa con su preparación para los siguientes compromisos de la Liga de Naciones.
La situación también quedó relacionada con las declaraciones de Jorge Jesus, quien explicó por qué decidió mantener a Cristiano en el banquillo frente a Noruega.
“Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. Lo pondré en el banquillo y, si lo necesito 30 minutos, jugará; si no, no jugará”, afirmó el seleccionador portugués.
Ahora, el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol aparece como un elemento importante en el caso. La normativa contempla castigos para los futbolistas que abandonen una concentración sin una causa considerada válida.
El reglamento establece que un jugador convocado que se ausente o abandone injustificadamente un entrenamiento, partido o actividad relacionada con las selecciones nacionales puede recibir una suspensión de entre uno y seis meses. Además, si se trata de un futbolista profesional, también puede ser sancionado económicamente.
La normativa contempla además una suspensión preventiva automática cuando se produce una ausencia o abandono, de acuerdo con las condiciones establecidas en el propio reglamento.
Sin embargo, esto no significa que Cristiano Ronaldo ya haya sido sancionado. Para que exista un castigo, la Federación tendría que iniciar el procedimiento correspondiente y determinar si la salida del delantero estuvo justificada.
Por ahora, no existe una sanción oficial contra el atacante portugués. La clave estará en conocer las circunstancias que rodearon su salida y establecer si estas pueden ser consideradas una causa válida.
En caso de que la Federación determine que Cristiano abandonó la concentración sin justificación y decida aplicar el reglamento, el jugador podría exponerse a una suspensión de uno a seis meses, además de una posible multa por su condición de profesional.
El caso adquiere todavía mayor relevancia por la etapa de su carrera en la que se encuentra Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, una eventual suspensión prolongada tendría consecuencias importantes sobre su actividad con Portugal y podría convertirse en otro episodio relevante de la recta final de su trayectoria internacional.
Por ahora, el futuro del delantero dentro de la selección portuguesa permanece bajo atención mientras se espera conocer la explicación oficial sobre lo ocurrido.