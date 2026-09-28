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Jamaica vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido - transmisión EN DIRECTO

La selección de Honduras va a un juego decisivo en su visita a Jamaica por la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Concacaf

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 16:40
Jamaica vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido - transmisión EN DIRECTO

Keylor Figueroa será titular esta noche con Honduras ante Jamaica.

 Foto: FFH

Kingston, Jamaica.- Sigue la actividad de la Liga de Naciones de la Concacaf, se juega la segunda fecha de la fase de grupo, donde Honduras visita a Jamaica, un rival donde nunca ha logrado ganado.

El equipo de José Francisco Molina llega de caer en casa ante Surinam en el estadio Nacional de Tegucigalpa, mientras que los Reggae Boyz lograron derrotar con mucho sufrimiento a Guatemala.

Una nueva derrota para la bicolor catracha la dejaría virtualmente eliminada de la Nations League.

Alineaciones

Jamaica: 1. Andre Blake, 15. Joel Latibeaudiere, 6. Richard King, 22. Ronaldo Webster, 3. Brandon Cover, 16. Karoy Anderson, 8. Kasey Palmer, 14. Isaac Hayden, 10. Kahem Dixon, 9. Bailey Cadamarteri y 20 Reinaldo Cephas

Honduras: 1. Edrick Menjívar, 8. Joseph Rosales, 2. Denil Maldonado, 3. Giancarlo Sacaza, 6. C. Meléndez, 20. Deiby Flores, 14. Alejandro Reyes, 10. Luis Palma, 7. Jonathan Rubio, 9. Keyrol Figueroa, 18. Dereck Moncada.

Hora y canal dónde ver partido EN VIVO

Hora: 6:00 PM
Canal: FOX

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Gian Carlos Castañeda
Gian Carlos Castañeda
Periodista

Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Publicidad. Periodista deportivo desde el 2013 y en grupo OPSA desde el 2016. Encargado de la sección de Deporte en la página web de Diario El Heraldo.

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