Jamaica vs Honduras EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido - transmisión EN DIRECTO

Kingston, Jamaica.- Sigue la actividad de la Liga de Naciones de la Concacaf, se juega la segunda fecha de la fase de grupo, donde Honduras visita a Jamaica, un rival donde nunca ha logrado ganado.

El equipo de José Francisco Molina llega de caer en casa ante Surinam en el estadio Nacional de Tegucigalpa, mientras que los Reggae Boyz lograron derrotar con mucho sufrimiento a Guatemala.

Una nueva derrota para la bicolor catracha la dejaría virtualmente eliminada de la Nations League.