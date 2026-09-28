El príncipe William rechaza participar en documentales sobre Diana de Gales

Los Ángeles, Estados Unidos.- El príncipe de Gales ha rechazado varias propuestas para realizar o participar en documentales sobre su madre, Diana de Gales, a menos de un año de que se cumplan tres décadas de su fallecimiento, según informa The Times.

De acuerdo con el diario británico, William , de 44 años, quiere evitar una situación en la que él y su hermano Harry, con quien mantiene una relación distanciada, queden "enfrentados entre sí" durante la producción de una película.

El heredero al trono considera que los homenajes que dedicó a Diana en 2017, con motivo del vigésimo aniversario de su muerte, fueron su "catarsis" pública. Personas de su entorno señalan que el aniversario de agosto de 2027 supone para él una situación complicada y que sigue emocionado por la pérdida. Aún no ha decidido cómo lo conmemorará, y no se descarta que lo haga de forma privada o en un acto oficial.