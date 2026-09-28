El príncipe William rechaza participar en documentales sobre Diana de Gales

Los Ángeles, Estados Unidos.- El príncipe de Gales ha rechazado varias propuestas para realizar o participar en documentales sobre su madre, Diana de Gales, a menos de un año de que se cumplan tres décadas de su fallecimiento, según informa The Times.
De acuerdo con el diario británico, William , de 44 años, quiere evitar una situación en la que él y su hermano Harry, con quien mantiene una relación distanciada, queden "enfrentados entre sí" durante la producción de una película.
El heredero al trono considera que los homenajes que dedicó a Diana en 2017, con motivo del vigésimo aniversario de su muerte, fueron su "catarsis" pública. Personas de su entorno señalan que el aniversario de agosto de 2027 supone para él una situación complicada y que sigue emocionado por la pérdida. Aún no ha decidido cómo lo conmemorará, y no se descarta que lo haga de forma privada o en un acto oficial.
Diana murió en agosto de 1997, a los 36 años, a causa de las graves lesiones internas sufridas en un accidente de tráfico ocurrido mientras varios fotógrafos la perseguían.
Los planes atribuidos a Harry
Las informaciones sobre un posible documental de Harry, de 42 años, se multiplican en las últimas semanas. Page Six publicó que el duque de Sussex trata de acercarse a su tío Charles Spencer, hermano de Diana, que acaba de publicar unas memorias sobre ella. El periodista Tom Sykes aseguró a ese medio que Harry y Meghan Markle preparan una película sobre la princesa y que Spencer sería probablemente su protagonista.
En su libro, Spencer cuenta que ha rechazado «incontables» peticiones para aparecer en documentales sobre su hermana, entre ellas la de un "sobrino", sin precisar si se trataba de o de Harry.
Por su parte, una fuente citada por The Telegraph afirma que Harry ha contactado con amigos de Diana para que participen en un posible filme. La misma fuente indica que el duque estudia cómo honrar el legado de su madre durante este año de aniversario y que ha barajado otros proyectos además del audiovisual.
Según el diario, la producción correría a cargo de Archewell Productions, la compañía de Harry y Meghan, y sería adquirida probablemente por Netflix.