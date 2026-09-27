¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este lunes 28 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra un leve aumento este lunes 28 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio nominal reportado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para este lunes, la tasa de compra se ubicó en L26.8935 por dólar, mientras que la venta quedó en L27.0280. En comparación con el viernes 25 de septiembre, cuando el BCH registró una compra de L26.8931 y una venta de L27.0276, ambas tasas aumentaron L0.0004.

El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones cambiarias. El BCH publica información diaria sobre el mercado cambiario y el tipo de cambio de referencia.

¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?

La diferencia responde a que la tasa de compra corresponde al precio al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta refleja el precio al que se ofrecen. Por ello, ambos valores no son iguales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La evolución del dólar durante la semana