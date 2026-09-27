¿Cuál es el precio del dólar en Honduras para este lunes 28 de septiembre?

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar estadounidense registra un leve aumento este lunes 28 de septiembre, de acuerdo con el tipo de cambio nominal reportado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para este lunes, la tasa de compra se ubicó en L26.8935 por dólar, mientras que la venta quedó en L27.0280.
En comparación con el viernes 25 de septiembre, cuando el BCH registró una compra de L26.8931 y una venta de L27.0276, ambas tasas aumentaron L0.0004.
El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones cambiarias. El BCH publica información diaria sobre el mercado cambiario y el tipo de cambio de referencia.
¿Por qué hay diferencia entre compra y venta?
La diferencia responde a que la tasa de compra corresponde al precio al que se adquieren dólares, mientras que la tasa de venta refleja el precio al que se ofrecen. Por ello, ambos valores no son iguales.
La evolución del dólar durante la semana
Los datos oficiales disponibles para esta semana muestran que este lunes 28 de septiembre el dólar inició con una tasa de compra de L26.8935 y una de venta de L27.0280.
Al tratarse del primer día de la semana con información disponible en los datos oficiales consultados, todavía no existen registros de martes a viernes que permitan establecer una evolución semanal completa. El viernes 25 de septiembre, último día hábil de la semana anterior, las tasas fueron de L26.8931 para la compra y L27.0276 para la venta.
Nota: Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.