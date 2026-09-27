El nuevo canal donde se podrá ver partido de Honduras ante Jamaica por Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras afrontará este lunes 28 de septiembre uno de sus partidos más importantes en la actual edición de la Nations League de Concacaf, donde está obligada a reaccionar después del duro golpe sufrido en casa ante Surinam. La Bicolor viene de una dolorosa derrota por 2-3, resultado que dejó un sabor amargo entre los aficionados hondureños y complicó el panorama del combinado catracho en su lucha por avanzar a la siguiente fase del torneo.

Sin embargo, Honduras deberá dejar rápidamente atrás ese tropiezo y concentrarse en el siguiente desafío, que será todavía más exigente. El equipo dirigido por el español José Francisco Molina visitará a Jamaica en el estadio Nacional de Kingston, en un encuentro correspondiente a la segunda jornada de la competencia. El compromiso representa una nueva oportunidad para la H de recuperar terreno y mantenerse con opciones de avanzar a los cuartos de final de la Nations League, además de buscar uno de los boletos disponibles para la Copa Oro 2027.

Una nueva derrota dejaría a Honduras en una situación todavía más complicada, por lo que sumar puntos en territorio jamaiquino aparece como un objetivo fundamental para las aspiraciones del conjunto catracho. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los Reggae Boyz, por su parte, afrontarán el encuentro con mayor confianza después de iniciar la competencia con una victoria. Jamaica derrotó a Guatemala en un partido que se definió en los últimos minutos, resultado que le permitió comenzar con el pie derecho su participación en el torneo. El combinado caribeño contará además con el respaldo de su afición en Kingston, donde Honduras tendrá que afrontar un ambiente complicado y un partido de alta exigencia física.

Históricamente, los enfrentamientos entre ambos seleccionados han sido bastante equilibrados, aunque Jamaica posee una ligera ventaja en el registro absoluto. La rivalidad entre catrachos y jamaiquinos se ha convertido en una de las tradicionales de la región de Concacaf y nuevamente tendrá un capítulo importante este lunes. SORPRESA CON EL HORARIO Y TRANSMISIÓN El partido entre Jamaica y Honduras se disputará este lunes 28 de septiembre en Kingston y está programado para comenzar a las 6:00 de la tarde, horario hondureño.