José Molina tras derrota de Honduras ante Surinam: “No me voy a volver loco por perder un partido”

El técnico español reconoció que el equipo no tuvo su mejor partido y señaló que faltó paciencia y claridad para manejar el balón, especialmente durante el segundo tiempo. Sin embargo, Molina consideró que Honduras mostró buenos momentos y sostuvo que el empate habría sido un resultado más justo.

Tegucigalpa, Honduras.- José Francisco Molina compareció ante los medios de comunicación luego de la derrota 3-2 de Honduras ante Surinam en el Estadio Nacional Chelato Uclés, resultado que marcó un duro inicio para la Selección Nacional en la Liga de Naciones de Concacaf .

Pese al revés en casa, el seleccionador dejó claro que no piensa desviarse del proceso que ha comenzado con la Bicolor. Molina asumió el 100 % de la responsabilidad por la derrota y aseguró que ahora toda su atención está puesta en el próximo partido ante Jamaica .

¿Qué ha pasado esta noche con el equipo? ¿Qué se dejó de hacer de acuerdo a lo que usted trabajó en estos días para lograr un resultado positivo?

Creo que no fue un gran partido por nuestra parte, lógicamente. Nos faltó tener el balón con más paciencia, que era lo que queríamos, lo que habíamos trabajado, lo que hemos intentado. Por momentos nos ha podido la precipitación y las prisas por llegar arriba, pero ha habido momentos del partido donde lo hemos hecho y donde hemos podido superar a Surinam. Surinam merece ganar porque ha metido tres goles, lógicamente. Eso hay que respetarlo. Pero creo que el resultado justo hubiese sido un empate. Lo que pasa es que al final la sensación que te queda no es positiva, pero yo creo que el camino es correcto y que nos costará un poquito más, un poquito menos, pero no me voy a volver loco ahora por haber perdido un partido y porque hayamos encajado tres goles. Creo que ha habido momentos del partido buenos, incluso muy buenos, pero lógicamente al final nos hemos encontrado con ese gol, un poco de rebote. Son cosas que pasan en el fútbol, pero yo estoy tranquilo. Lógicamente no estoy contento con el resultado, pero estoy tranquilo. Sé que esto fue una parte del proceso que estamos llevando.

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¿A qué atribuye la falta de ideas del segundo tiempo, o por lo menos la materialización de las mismas? ¿Cree que los cambios le fallaron, que no estuvieron a la altura?

No voy a decir que los cambios no salieron bien. Esto no es cuestión de uno o dos jugadores, es cuestión de todo el equipo. Es verdad que en la segunda parte nos costó incluso tener esa claridad con el balón que necesitábamos. Que la necesitamos desde atrás, desde el portero, desde los jefes. Trabajamos en eso durante esta semana, pero aún así, lógicamente, no nos da para llegar en tres días a donde queremos llegar. Pero confío en que, lógicamente, con el tiempo llegaremos a donde queremos.

Hablando un poco más de los cambios, ¿qué tanto cree usted que trastocó la salida de Alejandro Reyes, Dereck Moncada y darle minutos a Mike Arana, por ejemplo?

La de Dereck sí, porque fue por lesión, porque nos pidió el cambio. Pero la de Alejandro no trastocó nada. Fue una decisión técnica que yo tuve en el descanso, con la cual no trastocó ningún plan. En la segunda parte nos faltó claridad con el balón, pero no hubo ningún trastoque de planes.

Surinam fue superior que Honduras en todo el segundo tiempo. Apenas uno o dos disparos de Honduras y luego la pelota la mantuvo el equipo de Surinam.

Bueno, es su opinión, la mía es distinta, ya lo ha dicho antes. Yo respeto la tuya y tú como has dicho, respetas la mía, ¿no? Pues ya está.

Si con tres días, cuatro días su idea se iba a plasmar en cancha. Hoy, ¿cuánta de esa idea vio plasmada en la cancha, más allá del resultado?

Por momentos la vi, sí. No la vi los 90 minutos, es verdad. Pero por momentos la vi y eso es lo que me hace ser optimista de cara al futuro.

Como dicen popularmente, el jugador hondureño no rindió en el segundo tiempo. ¿A qué se debió esto? ¿El poco entrenamiento o qué cree usted que pesó?

Es verdad que tuvimos algún problema de lesiones, de molestias que nos pidieron en el cambio, tanto Dereck como Jonathan. Pero yo creo que el problema no fue físico, el problema fue táctico a la hora de tener tranquilidad, tener una mejor organización ofensiva para poder tener más el balón.

Viendo el formato y lo corto que es esta Nations League, ¿cómo visualiza el panorama y cuál es su responsabilidad del resultado de hoy?

Sobre el panorama, el único panorama que me importa ahora mismo es el próximo partido. Ir a Jamaica, intentar hacer el mejor partido posible, mejorar lo que hemos hecho hoy e intentar ganar. No me interesa un panorama más allá. Ya dije ayer en la previa que no hago cuentas, que no hago más valoraciones al respecto. Y sobre mi responsabilidad es total, absoluta, 100%.