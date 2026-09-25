Trío Los Panchos llega este fin de semana a Honduras con su Nostalgia Tour

Tegucigalpa, Honduras. El Trío Los Panchos y su Nostalgia Tour llegan este fin de semana a Honduras con su bolero y su música romántica, plasmados en canciones que evocan nostalgia y el recuerdo de una época dorada.
En una jornada que será un recorrido por sus éxitos musicales, el grupo se presenta este sábado a las 7:00 PM, en el Auditorio Polideportivo San José del Carmen de Tegucigalpa, y el domingo a la misma hora, en el Auditorio UTH de San Pedro Sula.
El Nostalgia Tour incluye un setlist de canciones que han acompañado historias de amor y recuerdos familiares durante generaciones, entre ellas “Sabor a mí”, “Contigo”, “Si tú me dices ven”, “Caminemos”, "Rayito de luna", "Bésame mucho", "U siglo de ausencia", "Los dos", "Sin un amor" y "Perdida", entre otras.
El concierto de Los Panchos en Honduras forma parte de su gira “Nostalgia Tour 2026”, que también contempla presentaciones en otros países del continente.
Boletos disponibles
Los últimos boletos están disponibles en línea y en los puntos de venta físicos de ambas ciudades. En Kuikpei.com se ofrece un 20% de descuento en la localidad General al utilizar el código HONDURAS20.
Los precios regulares son L2,050 para VIP, L1,750 para Preferencial y L1,450 para General, con sillas numeradas.
También se mantienen los beneficios para adultos mayores: 50% de descuento para tercera edad y 60% para cuarta edad, en todas las localidades.
Los descuentos se aplican únicamente en los puntos de venta físicos, previa presentación del documento de identidad del beneficiario, con un máximo de una entrada con descuento por persona y sujeto a restricciones. No aplican para compras en línea.
En Tegucigalpa, la boletería física está habilitada en el Polideportivo San José del Carmen este sábado, a partir de las 10:00 AM. En San Pedro Sula, está disponible en el Auditorio UTH, este sábado, de 10:00 AM 6:00 PM.
Los boletos están disponibles en los puntos de venta físicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula y en línea a través de Kuikpei.com.
Una historia ligada al bolero
Fundado en Nueva York en 1944 por Alfredo Gil, Chucho Navarro y Hernando Avilés, el Trío Los Panchos se convirtió en uno de los referentes del bolero y la música romántica latinoamericana.
Se les considera como uno de los mejores tríos musicales y uno de los conjuntos de artistas latinos más influyentes de todos los tiempos.
Durante más de 70 años han actuado en conciertos y han aparecido en más de 50 películas.
Actualmente, su legado continúa bajo la dirección de Gabriel “Gabi” Vargas, director y requinto desde 1978, quien desde muy joven estuvo ligado a Alfredo Gil y a la técnica que dio al requinto su característico sonido dentro de la agrupación.