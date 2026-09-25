Trío Los Panchos llega este fin de semana a Honduras con su Nostalgia Tour

Tegucigalpa, Honduras. El Trío Los Panchos y su Nostalgia Tour llegan este fin de semana a Honduras con su bolero y su música romántica, plasmados en canciones que evocan nostalgia y el recuerdo de una época dorada. En una jornada que será un recorrido por sus éxitos musicales, el grupo se presenta este sábado a las 7:00 PM, en el Auditorio Polideportivo San José del Carmen de Tegucigalpa, y el domingo a la misma hora, en el Auditorio UTH de San Pedro Sula. El Nostalgia Tour incluye un setlist de canciones que han acompañado historias de amor y recuerdos familiares durante generaciones, entre ellas “Sabor a mí”, “Contigo”, “Si tú me dices ven”, “Caminemos”, "Rayito de luna", "Bésame mucho", "U siglo de ausencia", "Los dos", "Sin un amor" y "Perdida", entre otras.

El concierto de Los Panchos en Honduras forma parte de su gira “Nostalgia Tour 2026”, que también contempla presentaciones en otros países del continente.



Boletos disponibles

Los últimos boletos están disponibles en línea y en los puntos de venta físicos de ambas ciudades. En Kuikpei.com se ofrece un 20% de descuento en la localidad General al utilizar el código HONDURAS20. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Los precios regulares son L2,050 para VIP, L1,750 para Preferencial y L1,450 para General, con sillas numeradas. También se mantienen los beneficios para adultos mayores: 50% de descuento para tercera edad y 60% para cuarta edad, en todas las localidades.

Los descuentos se aplican únicamente en los puntos de venta físicos, previa presentación del documento de identidad del beneficiario, con un máximo de una entrada con descuento por persona y sujeto a restricciones. No aplican para compras en línea. En Tegucigalpa, la boletería física está habilitada en el Polideportivo San José del Carmen este sábado, a partir de las 10:00 AM. En San Pedro Sula, está disponible en el Auditorio UTH, este sábado, de 10:00 AM 6:00 PM. Los boletos están disponibles en los puntos de venta físicos de Tegucigalpa y San Pedro Sula y en línea a través de Kuikpei.com.



Una historia ligada al bolero