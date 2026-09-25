Honduras vs Surinam EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Concacaf Nations League en directo

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras comienza esta noche una nueva etapa en la Liga de Naciones de la Concacaf cuando reciba a Surinam en el Estadio Nacional Chelato Uclés, a partir de las 7:00 p.m.

El partido marcará el debut oficial de José Francisco Molina como entrenador de la Bicolor en una competencia internacional, luego de dirigir dos amistosos en los que Honduras empató 2-2 ante Perú y perdió 2-0 contra Argentina.

Molina llega a este compromiso con la obligación de comenzar con el pie derecho y dejar las primeras señales del estilo de juego que pretende implementar en la Selección.

El técnico español ha insistido en la importancia de que Honduras tenga protagonismo con el balón, intensidad y, sobre todo, una identidad que permita competir durante los cuatro partidos de esta fecha FIFA.

Enfrente estará una selección de Surinam que representa una incógnita para Molina, principalmente porque acaba de cambiar de entrenador y Henk Fraser asumió recientemente el mando.

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La Bicolor, sin embargo, buscará concentrarse en su propio funcionamiento y aprovechar la condición de local para conseguir tres puntos importantes desde el inicio.

Para este encuentro, Molina convocó a 26 futbolistas y apostará por una mezcla de jugadores experimentados y jóvenes que buscan ganarse un lugar en esta nueva etapa.

En ataque aparecen legionarios como Alenis Vargas, Dereck Moncada, Bryan Róchez, Keyrol Figueroa y Erick Puerto, quienes tendrán la responsabilidad de generar peligro frente al arco surinamés.

También destaca el regreso de Jonathan Rubio, quien vuelve a vestir la camiseta de Honduras después de varios años sin recibir una convocatoria.

Una de las principales incógnitas está en el mediocampo, donde Alejandro Reyes y Jorge Álvarez compiten por convertirse en el encargado de darle claridad y creatividad al juego de la Bicolor.

Honduras también tendrá que afrontar el compromiso con algunas ausencias. Edwin Rodríguez no estará disponible debido a las molestias físicas que arrastró desde su club y su recuperación incluso está en duda para los siguientes encuentros.

Por el lado de Surinam, el equipo llegó a Honduras con importantes bajas, especialmente en su zona ofensiva. Tyrone Conraad, Richonell Margaret, Gyrano Kerk, Gleofilo Vlijter y Denilho Cleonise no estarán disponibles.

El calendario será exigente para Honduras, que después de este partido tendrá que enfrentar a Jamaica como visitante el próximo lunes y posteriormente disputar los encuentros restantes de la fase de grupos.

Por ello, Molina también deberá administrar a su plantilla, ya que tendrá cuatro partidos en apenas 10 días y necesitará que todos sus futbolistas estén preparados para sumar minutos.

El entrenador español sabe que el resultado será fundamental para comenzar a construir confianza entre el equipo y la afición.

Con el Chelato Uclés como escenario, Honduras buscará celebrar su primer triunfo de la era Molina y arrancar la Liga de Naciones con tres puntos que pueden ser determinantes en la pelea del grupo.

El árbitro mexicano Fernando Hernández será el encargado de impartir justicia en un partido que representa mucho más que un debut: será la primera prueba oficial de la nueva Honduras de José Francisco Molina.