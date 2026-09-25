Maribel Guardia denuncia a Imelda Tuñón, viuda de su hijo José Julián

Ciudad de México.- La actriz y cantante costarricense Maribel Guardia firmó una denuncia contra Imelda Tuñón, viuda de su fallecido hijo Julián Figueroa y madre de su nieto José Julián, según información difundida por programas de televisión estadounidenses. La denuncia estaría relacionada con declaraciones que Tuñón realizó sobre los medicamentos que suministraba a Julián Figueroa cuando este tenía dificultades para dormir, según publica el diario mexicano El Universal. En el podcast "Mesa Cero", Tuñón relató que acudía con su psiquiatra, le explicaba los síntomas que presentaba su entonces pareja y posteriormente le daba a Figueroa los medicamentos que le habían recetado.

"Realmente Julián tenía muchos problemas para dormir, entonces yo iba, le decía los síntomas, "es que estoy muy desesperada, estoy no sé qué", y me daba las pastillas, entonces se las tomaba Julián", relató.



La denuncia

En el programa «En casa con Telemundo» se informó, según el equipo legal de Maribel Guardia, que la actriz no acudiría personalmente a la Fiscalía de Ciudad de México, aunque sí había firmado una denuncia contra Tuñón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La información difundida en el programa «Hoy Día» señala que la denuncia contempla señalamientos relacionados con el suministro ilegal de sustancias controladas y una posible responsabilidad penal vinculada con la muerte de Julián Figueroa. Estos señalamientos corresponden a la denuncia y no constituyen, por sí mismos, una determinación judicial sobre la responsabilidad de Tuñón.

La muerte de Julián Figueroa

Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y del cantautor Joan Sebastian, murió el 9 de abril de 2023, a los 27 años. De acuerdo con la información incluida en el texto original, el cantante falleció a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Fue encontrado sin vida en su habitación y no presentaba rastros de violencia.

Después de la muerte de Julián Figueroa, Guardia y Tuñón mantuvieron una relación cercana mientras afrontaban el duelo y el cuidado de José Julián. La relación se deterioró posteriormente y derivó en un conflicto por la custodia del menor. En enero de 2025, Guardia presentó una denuncia contra Tuñón que dio paso a una disputa legal relacionada con el cuidado del niño. Guardia sostuvo públicamente que buscaba proteger a su nieto y formuló señalamientos sobre presuntos problemas de consumo de sustancias por parte de Tuñón. También hizo referencia a un incidente ocurrido en la vivienda, según su versión, en el que habría encontrado a un hombre ebrio y semidesnudo.