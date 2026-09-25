“Yo no soy HLV”: exgerente de Gracias presentó denuncia y dice ser víctima del esquema de inversión

Tegucigalpa, Honduras.- El exgerente de Horizon Line Investment Group o HLV Centro de Servicios (HLV), Josué Portillo, confirmó que ya presentó una denuncia contra el esquema de inversión que operó en la zona occidental de Honduras y que según él habría afectado a aproximadamente un millón de hondureños. Portillo confirmó que la denuncia ya fue admitida y aseguró que señaló ante las autoridades todo el esquema al que tuvo acceso durante el tiempo que estuvo vinculado a HLV. “Ya fue admitida la denuncia. Denuncié a todo el esquema que en su tiempo tuve acceso a HLV”, afirmó. El exgerente también mencionó un listado que estaba relacionado con una de las personas involucradas que se encuentra fuera del país. De acuerdo con Portillo, en ese documento aparecía aproximadamente un millón de personas y la cifra continuaba creciendo.

“En un listado de Emely (una de las involucradas fuera del país) había un millón de personas y creciendo. Inversión mínima de 1,320 para ganar 42 lempiras diarios”, señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Portillo, quien fue gerente de la sucursal de HLV en Gracias, Lempira, sostiene que es inocente y que también fue víctima del esquema de inversión que operó en Honduras.

“Sí, estoy dispuesto a que me investiguen y, en ese sentido, quiero dejar algo muy en claro: yo no soy HLV, yo no tengo el dinero de HLV y entiendo a todas las personas, en especial las de Gracias, Lempira, que estén molestas, que estén con esa tensión, con esa incertidumbre, y quiero que sepan que yo también tengo esa incertidumbre y por eso es que hoy estoy aquí dando la cara”, dijo Portillo. El exgerente también aseguró que está colaborando para que las autoridades investiguen lo ocurrido y cuestionó, según su apreciación, la falta de mecanismos de ciberseguridad para enfrentar este tipo de situaciones. “Estoy luchando para que esta organización criminal que opera en la banca en línea y en línea, que nosotros estamos indefensos, y que este nuevo presupuesto de la República que se presentó el lunes no veo ninguna iniciativa para la ciberseguridad. Y esta es una industria de 16 billones de dólares al año allá en Estados Unidos y nosotros indefensos”, manifestó. Portillo aseguró que presentó varias pruebas ante las autoridades para respaldar su versión y demostrar, según él, que no tuvo responsabilidad en el manejo del dinero de los inversionistas. “Esperamos que con todas las pruebas que he presentado, el Ministerio Público realmente, junto a otros organismos que también ya presenté esos documentos, ya presenté las denuncias a estos órganos internacionales, de los cuales me han dado respuesta y me han dicho que van a trabajar en conjunto con el Gobierno de Honduras”, afirmó.

En declaraciones brindadas a HCH, Portillo explicó cómo pretende demostrar su inocencia y sostuvo que en Gracias, Lempira, existía un registro de las personas que realizaban operaciones relacionadas con HLV. “Quiero que todo mundo sepa: en Gracias, Lempira, todo mundo tenía que firmar, todo mundo tenía que poner sus datos y todo mundo tenía que poner toda información. Porque es una costumbre que tenemos que tener; nosotros debemos empezar a tener crónicas de lo que hacemos diariamente para saber quiénes somos nosotros mismos. Y con estas crónicas, con documentos, con secuencias, con compras que uno hace, con factura, con todo este proceso legal es que yo compruebo mi existencia; yo puedo comprobar que mi actuar en todo momento fue pensando en el bien de los demás”, sostuvo. El exgerente también recordó el momento en que comenzó a sospechar que HLV podía tratarse de un negocio fraudulento. “Me doy cuenta que es falsa cuando el abogado de la empresa, al cual le pagamos 15 mil lempiras para hacer una escritura que fue fraudulenta, tuve que regresar a donde me hicieron esta escritura, que fue en Plaza Millennium, en el tercer nivel. Tuve que regresar y hablar con Fernando y explicarle que estaba mal. Y ahí empecé a sospechar”, relató. Posteriormente, Portillo aseguró que se reunió con el alcalde de Gracias y le pidió que cerrara las operaciones de HLV. También afirmó que envió un mensaje a una de las personas involucradas para advertirle que ya no recibiría más dinero en Gracias, Lempira. “Yo les mandé un mensaje a Emely y le dije: ‘En Gracias, Lempira, no vas a tener más dinero’. Ahí empezó a degradarse todo”, afirmó.

¿Qué es HLV?