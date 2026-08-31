"Puedo catalogarla como estafa piramidal": Josué Portillo, exgerente de HLV

Tegucigalpa, Honduras.- Josué Portillo, exgerente de la empresa Horizon Line Investment (HLV) catalogó como "estafa piramidal" a la compañía para la cual laboró como su representante en Gracias, Lempira. Portillo sostiene que él también fue engañado y hasta estafado por esta empresa que prometía altos rendimientos en poco tiempo. "Horizon Line Limited Investment Group aquí en Honduras puedo catalogarla como una estafa piramidal porque sí me afectó a mí y afectó a 353 personas aquí en Gracias, Lempira", declaró Portillo en Noticieros Hoy Mismo.

Portillo indicó que según datos que le habrían proporcionado desde Canadá, en los 17 departamentos de Honduras hay alrededor de un millón de afiliados y que los depósitos se hacían a 65 cuentas. Además, mencionó que HLV fue constituida por un hombre llamado Bernardo Antonio. También agregó que en la última comunicación que tuvo con HLV le dijeron que debían esperar un compás de 72 horas para que se efectuaran los pagos, los cuales quedaron en suspenso luego de que la plataforma digital se cayera y los usuarios reclamaran por este inconveniente.

Recordó que le manifestaron que "estamos detectando a las personas que estuvieron difamando la empresa", y desde entonces no volvió a recibir comunicación alguna. El ciudadano afirmó que está pidiendo ser testigo protegido al asegurar que "estoy convencido de que puedo atrapar a esta banda de criminales que está operando en nuestra banca en línea". Días atrás, el exgerente informó que interpuso la denuncia ante el Ministerio Público (MP) y solicitó protección al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (Conadeh) ante el riesgo de represalias que podrían sufrir él y su familia.

Sobre el caso