Duro golpe a Carlos Eduardo Espina: la mala noticia que recibe junto al Victoria

La situación no ha pasado desapercibida entre los propios futbolistas. Pablo Cacho, actualmente con Motagua y uno de los jugadores que reclama una deuda al Victoria, reaccionó en redes sociales con un comentario cargado de ironía: “Sí ombe, estamos esperando como dice 'La More', pero no hay falla, 0 deudas”, escribió el futbolista, acompañado de emojis de risas, dejando entreves que sí es verdad la deuda.