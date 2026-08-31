Honduras participará en novedoso Mundial creado por Infantino: ¡Todas las selecciones del mundo!

La Federación de Fútbol de Honduras (FFH) confirmó que la Selección de Honduras participará en un novedoso Mundial creado por Gianni Infantino. ¿De qué se trata?
Tras el Mundial 2026, Gianni Infantino anunció la creación de la Copa del Mundo Sub-15 con nada menos que 211 selecciones, es decir, con representación de todas las federaciones que forman parte de la FIFA.
En febrero de 2026, durante el Congreso de la UEFA, Infantino explicó que aspiraba a convertirla en un auténtico “festival” del fútbol mundial, abierto a las 211 asociaciones miembro.
Según las informaciones reveladas por The Athletic y recogidas por L'Équipe, Infantino está impulsando una petición de propuestas para estudiar cómo explotar comercialmente esta gigantesca competición juvenil.
La magnitud del proyecto también obligaba a imaginar un formato prácticamente inédito. Algunas informaciones apuntan a una estructura de 32 grupos de seis o siete selecciones para poder acomodar a los 211 participantes.
El Mundial Sub-15 se disputará en Azerbaiyán en octubre, competencia que se desarrollará bajo un formato de fútbol 8, así confirmó la FFH tras notificación de la FIFA.
"La particularidad de esta modalidad demanda una valoración específica de las capacidades de los futbolistas en espacios reducidos, así como de sus relaciones dentro del juego, toma de decisiones y adaptación a diferentes situaciones", detalló la FFH.
"Jugadores de las generaciones 2011 y 2012 participaron en la sexta formación técnica del programa, con miras a fortalecer su desarrollo integral y proyectarse hacia la competencia internacional de Azerbaiyán", añadió la FFH.
A diferencia de los mundiales tradicionales, este torneo funciona como un festival formativo. En primer lugar, la FIFA invitó a sus 211 federaciones miembro a competir sin eliminatorias previas. Debido a esto, selecciones de todas las confederaciones jugarán en igualdad de condiciones.
“Será una fiesta para los jóvenes, donde más de 4000 niños jugarán fútbol juntos. Por eso necesitamos estos recursos —patrocinadores, cadenas de televisión— para reinvertir el 100 % de lo que generamos en el deporte y así lograr que el fútbol sea verdaderamente global y pueda llegar a todos los rincones del mundo”, dijo Infantino.