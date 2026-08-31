Honduras participará en novedoso Mundial creado por Infantino: ¡Todas las selecciones del mundo!

“Será una fiesta para los jóvenes, donde más de 4000 niños jugarán fútbol juntos. Por eso necesitamos estos recursos —patrocinadores, cadenas de televisión— para reinvertir el 100 % de lo que generamos en el deporte y así lograr que el fútbol sea verdaderamente global y pueda llegar a todos los rincones del mundo”, dijo Infantino.