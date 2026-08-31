Mercado de fichajes: Real Madrid suma alta, Barcelona sorprende y futuro de Dembelé

Barcelona y Real Madrid suman alta; Dembelé de fine su futuro. Así marcha el mercado de fichajes internacional.
Harvey Elliott, con destino al Valencia. El conjunto valenciano tiene prácticamente acordada la incorporación del mediocampista inglés, quien llegará procedente del Liverpool. El movimiento será mediante una cesión hasta junio del próximo año, sin incluir una opción de compra. El futbolista tiene previsto someterse al reconocimiento médico en las próximas horas.
El Rayo Vallecano negocia por Derek Cornelius. El equipo madrileño continúa buscando refuerzos antes del cierre del mercado y ha puesto sus ojos en el defensor canadiense del Olympique de Marsella. La fórmula que se maneja para la operación sería una cesión que incluiría una opción de compra.
Karim Benzema pone fin a su etapa en Al-Hilal. El atacante francés ha tomado la decisión de separar sus caminos del conjunto saudí. A sus 38 años, y con un valor de mercado estimado en cinco millones de euros, el histórico delantero analiza ahora cuál será el siguiente capítulo de su carrera.
Barcola cambia París por Liverpool. El conjunto inglés hizo oficial la llegada del extremo francés, procedente del PSG, en una operación cercana a los 14 millones de euros. Su fichaje era uno de los movimientos que más expectativas había generado durante el mercado de verano.
Jonathan David se acerca al Atlético de Madrid. Los rojiblancos alcanzaron un acuerdo verbal con la Juventus para hacerse con los servicios del delantero. La operación contempla una cesión con opción de compra, mientras que el Atlético asumirá más de la mitad del salario del futbolista.
Dembélé, cerca de extender su contrato con el PSG. El conjunto parisino está a punto de asegurar la continuidad de una de sus principales figuras. Ousmane Dembélé tendría todo encaminado para firmar una renovación que lo mantendría vinculado al club hasta junio de 2030.
Arijon Ibrahimovic, rumbo al Augsburg. El futbolista del Bayern está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Augsburg, de acuerdo con Sky Sport. La operación se realizaría mediante un préstamo que incluiría una opción de compra valorada en ocho millones de euros.
Everton pregunta por Folarin Balogun. El conjunto de Liverpool ya mantiene contactos con el Mónaco para conocer las condiciones de una posible salida del delantero estadounidense. Según The Athletic, Balogun, de 25 años, podría dejar el equipo francés este verano ante la falta de avances para prolongar su contrato.
Liverpool acuerda el fichaje de Lucca Brughmans. Los 'reds' llegaron a un acuerdo con el Genk por el joven arquero belga de apenas 18 años. Fabrizio Romano señala que la operación alcanza los 35 millones de euros. El guardameta deberá completar próximamente los exámenes médicos antes de formalizar su llegada.
Barcelona incorpora a Mikael Baza. El conjunto azulgrana concretó la llegada del defensor de 16 años, quien aterriza procedente del Hamburgo. Fabrizio Romano informa que el joven zaguero, familiar de Jonathan Tah, firmará un vínculo hasta 2029 y se integrará al Barça Atlètic.
Axel Tape ya es jugador del Levante. El club granota confirmó oficialmente la incorporación del mediocampista francés de 19 años, quien llega para convertirse en una nueva alternativa dentro de la plantilla.
El Real Madrid ficha a Sergio Martínez. El Racing de Santander confirmó la salida del joven futbolista después de que el conjunto blanco ejecutara la totalidad de su cláusula de rescisión. Martínez llevaba desde los 10 años en la institución verdiblanca y ahora inicia una nueva aventura en el club madrileño.
Youssouf Fofana se decide por el Lyon. El centrocampista francés habría elegido continuar su carrera en el Olympique de Lyon. Matteo Moretto apunta que el club francés ya mantiene conversaciones con el Milan para ultimar los términos del traspaso.
Arthur regresa a Brasil para jugar con Santos. El conjunto brasileño anunció el fichaje del experimentado mediocampista, quien cuenta con pasado en clubes como Barcelona y Juventus. A sus 30 años, el futbolista vuelve a su país con la intención de relanzar su carrera.
Santiago Giménez llega cedido al Porto. El delantero mexicano dejará temporalmente el Milan para jugar en el fútbol portugués. El préstamo busca darle al atacante de 25 años una mayor continuidad y protagonismo durante la presente temporada.