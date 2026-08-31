Infantino se rinde ante él: reacciones tras retiro de Messi de la Selección de Argentina

Lionel Messi anunció su retiro y en redes sociales se dieron varios mensajes, uno de ellos de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Esto dijo el máximo jerarca de la FIFA y otros exjugadores.
En su cuenta de Twitter, la Selección de Argentina colgó esta foto con el mensaje: "Leyenda, gracias capitán".
Messi dejó este mensaje en sus cuentas de redes sociales. Ahora estará pendiente el juego de despedida que será en territorio argentino.
En tanto, Gianni Infantino escribió: "Felicidades, Lionel Messi, por una carrera internacional extraordinaria que ha inspirado a millones de personas y ha redefinido nuestro hermoso deporte..."
La Gazzetta dello Sport de Italia posteó: "Gracias, Leo".
David Faitelson también aprovechó para dejar varios mensajes de agradecimiento al 10 de la Selección de Argentina.
Leandro Paredes escribió: "Gracias por absolutamente todo. Sos y serás siempre el más grande de todos. Te amamos capitán".
En tanto, Rodrigo de Paul escribió un mensaje bastante emotivo: "Tu amor incondicional por nuestro país, tus batallas internas para nunca abandonar, tu fortaleza para siempre aguantar las injusticias, tu liderazgo y calidad humana con cada jugador que entraba al predio para que se sienta bien, los detalles con cada trabajador de nuestra selección... Solo gracias, el más grande de toda la historia, gracias por hacernos tan pero tan felices, no te imaginas cuántas sonrisas sacaste!! Sos eterno".
Ángel Di María compartió el mensaje de Messi y escribió: "Gracias eternas, capitán".
"Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, dejó el siguiente mensaje: "Mi héroe. El de miles. Mi 10. Eterno, para siempre".