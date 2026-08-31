Fichajes: Anuncio desde Costa Rica con Edrick Menjívar y hondureño deja el Barcelona para irse al Girona

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras. Anuncio desde Costa Rica con Edrick Menjívar, hondureño deja el Barcelona para irse al Girona y Real España definirá su nuevo DT.
Jeaustin Campos dejó al Real España por falta de pagos y podría ser opción en su país de clubes como Herediano, el mandamás estará abierto a negociar con cualquier institución.
Mauro Reyes, DT interino de Real España, dijo que desea quedarse en el equipo, pero entiende si la directiva buscará otro técnico. Él quedó tras la salida de Jeaustin Campos.
José Alfredo Rodríguez, hondureño que disputó el Premundial Sub20 con la Bicolor, fichó con el Juvenil B del Girona tras haber permanecido en el FC Barcelona.
Desde Costa Rica, el director deportivo del Saprissa, Erick Lonis, descartó el fichaje de Edrick Menjívar en el mes de diciembre afirmando que buscan sacar porteros jóvenes y ahora mismo están respetando el proceso del arquero titular, Abraham Madriz.
David Edoardo Suazo, hijo de David Suazo, no continuará en el Team Altamura de la Serie C de Italia. El joven delantero ahor buscará un nuevo equipo.
Richard Martínez, joven delantero que estuvo con Honduras en el último Premundial Sub20, salió del Girona y ya firmó con el Centre d’Esports Manresa, equipo de la Segunda Federación de España.
Rigoberto Rivas está a las puertas de salir del Kocaelispor de la primera división de Turquía. El equipo quiere rebajar su masa salarial ya que Rivas es de los que más gana.
Kendry Villafuerte, joven que acaba de disputar el Premundial Sub20 con Honduras, dejó al Inter Miami para irse al fútbol universitario con Barry University.
Anthony "Choco" Lozano sigue sin equipo y sin dar pistas de dónde jugará. Finalmente su fichaje con Marathón se cayó y mercados como el de Asia sigue abierto.
La directiva de Lobos de la UPNFM le ha trasladado su preocupación a Salomón Názar por los malos resultados y de seguir así podría dejar la institución.
La Federación de Fútbol de Honduras presentó al español Dani Cancela como el nuevo director del programa de Scouting y Desarrollo de Talento de la FFH. Él será el encargado de reclutar jugadores para la Bicolor.