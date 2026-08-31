Messi hace impactante anuncio tras muerte de su padre: sufre la selección de Argentina

Lionel Messi ha tomado una de las decisiones más difíciles de su carrera y anunció su retiro de la Selección Argentina después de más de dos décadas defendiendo la camiseta albiceleste.
El capitán argentino explicó que llevaba tiempo pensando en esta decisión y que, tras lo ocurrido con su padre Jorge Messi, está más convencido que nunca de que llegó el momento de cerrar esta etapa.
“Me vacié, ya no tengo más para dar”, escribió el astro rosarino en un mensaje cargado de emoción, dejando claro el enorme desgaste que significó su recorrido con Argentina.
Messi debutó con la Selección Mayor en 2005 y desde entonces se convirtió en el futbolista con más partidos y más goles en la historia del combinado argentino.
A lo largo de su trayectoria internacional disputó más de 200 encuentros y superó los 120 goles con la Albiceleste, cifras que lo colocan como el máximo referente ofensivo de la selección.
Su historia con Argentina también estuvo marcada por momentos muy difíciles, especialmente después de las derrotas en las finales de la Copa América de 2015 y 2016 y la final del Mundial de 2014.
Durante años, Messi cargó con una enorme presión por no haber conseguido títulos con la selección mayor, hasta que finalmente logró cambiar la historia.
En 2021 conquistó la Copa América en Brasil, consiguiendo su primer gran título con la selección absoluta.
Un año después levantó la Finalissima ante Italia y, en diciembre de 2022, alcanzó la gloria máxima al conquistar el Mundial de Qatar.
Messi también volvió a celebrar un título continental en 2024, cuando Argentina ganó nuevamente la Copa América y confirmó una de las etapas más exitosas en la historia de la Albiceleste.
En el Mundial 2026 disputó su sexta Copa del Mundo, un récord histórico, y terminó el torneo con ocho goles, aunque Argentina cayó 1-0 ante España en la gran final.
La despedida llega además después de un momento especialmente doloroso en su vida personal, tras el fallecimiento de su padre Jorge Messi, quien fue una figura fundamental en su carrera desde sus primeros años.
Messi había revelado que su padre fue una de sus grandes motivaciones durante el Mundial y que incluso jugó el torneo con la ilusión de poder cumplir el deseo de verlo nuevamente campeón.
Ahora, a sus 39 años, el campeón del mundo considera que es momento de hacerse a un lado y permitir que las nuevas generaciones tomen protagonismo en la Selección Argentina.
Su último partido con la Albiceleste fue precisamente la final del Mundial 2026 ante España, cerrando una historia que comenzó hace 21 años y que estuvo llena de récords, títulos, lágrimas y momentos inolvidables.
El mensaje de Messi en redes sociales.