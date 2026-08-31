  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa

El jugador se colocó el balón debajo de la camisa y llevó su dedo a la boca, dejando claro que había un motivo muy especial detrás del festejo

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 08:45
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
1 de 15

Jugador de Olimpia y Selección de Honduras hace importante anuncio en redes sociales. Espera su primer hijo y así lo anunció.

Fotos: Cortesía.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
2 de 15

Edwin Rodríguez está viviendo uno de sus mejores momentos con el Olimpia en este inicio del torneo Apertura 2026.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
3 de 15

El volante ofensivo se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo dirigido por Eduardo Espinel en Liga Nacional.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
4 de 15

Además de manejar los tiempos y darle fútbol al conjunto blanco, Edwin también está apareciendo en el marcador.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
5 de 15

Este domingo, ante Estrella Roja, volvió a celebrar un gol y fue protagonista en el empate del Olimpia.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
6 de 15

Pero más allá del tanto, hubo algo en su celebración que rápidamente llamó la atención de todos.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
7 de 15

Rodríguez se colocó el balón debajo de la camisa y llevó su dedo a la boca, dejando claro que había un motivo muy especial detrás del festejo.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
8 de 15

Y sí, el futbolista y su esposa, Vanessa Hernández, están esperando la llegada de su primer hijo.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
9 de 15

La pareja confirmó la feliz noticia en sus redes sociales con un emotivo video que rápidamente generó reacciones.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
10 de 15

“El príncipe de la casa viene en camino”, escribieron Edwin y Vanessa para anunciar que serán padres.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
11 de 15

La historia de amor de ambos comenzó en septiembre de 2021, cuando se conocieron gracias a una particular conexión familiar.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
12 de 15

Carlos Pineda, compañero y amigo de Edwin en Olimpia, fue una pieza clave en ese primer encuentro, ya que en ese momento era pareja de Daniela Hernández, hermana de Vanessa.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
13 de 15

Vanessa ha contado que siempre fue olimpista y que incluso asistía al estadio, aunque nunca se había detenido a mirar a Edwin de una manera especial.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
14 de 15

Con el paso del tiempo, aquella presentación terminó convirtiéndose en una relación que los llevó hasta el matrimonio.
Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa
15 de 15

Ahora, la pareja suma uno de los capítulos más bonitos de su historia.
Cargar más fotos