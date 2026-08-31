Jugador de Olimpia anuncia que será padre de familia: Así es su bella esposa

Jugador de Olimpia y Selección de Honduras hace importante anuncio en redes sociales. Espera su primer hijo y así lo anunció.
Edwin Rodríguez está viviendo uno de sus mejores momentos con el Olimpia en este inicio del torneo Apertura 2026.
El volante ofensivo se ha convertido en una pieza fundamental para el equipo dirigido por Eduardo Espinel en Liga Nacional.
Además de manejar los tiempos y darle fútbol al conjunto blanco, Edwin también está apareciendo en el marcador.
Este domingo, ante Estrella Roja, volvió a celebrar un gol y fue protagonista en el empate del Olimpia.
Pero más allá del tanto, hubo algo en su celebración que rápidamente llamó la atención de todos.
Rodríguez se colocó el balón debajo de la camisa y llevó su dedo a la boca, dejando claro que había un motivo muy especial detrás del festejo.
Y sí, el futbolista y su esposa, Vanessa Hernández, están esperando la llegada de su primer hijo.
La pareja confirmó la feliz noticia en sus redes sociales con un emotivo video que rápidamente generó reacciones.
“El príncipe de la casa viene en camino”, escribieron Edwin y Vanessa para anunciar que serán padres.
La historia de amor de ambos comenzó en septiembre de 2021, cuando se conocieron gracias a una particular conexión familiar.
Carlos Pineda, compañero y amigo de Edwin en Olimpia, fue una pieza clave en ese primer encuentro, ya que en ese momento era pareja de Daniela Hernández, hermana de Vanessa.
Vanessa ha contado que siempre fue olimpista y que incluso asistía al estadio, aunque nunca se había detenido a mirar a Edwin de una manera especial.
Con el paso del tiempo, aquella presentación terminó convirtiéndose en una relación que los llevó hasta el matrimonio.
Ahora, la pareja suma uno de los capítulos más bonitos de su historia.