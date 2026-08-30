  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja

En Danlí han vivido una enorme fiesta por la llegada del Olimpia para el partido ante el Estrella Roja, el Estadio Marcelo Tinoco ha vivido una algarabía por partido de primera división

  • Actualizado: 30 de agosto de 2026 a las 15:11
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
1 de 14

En Danlí han vivido una enorme fiesta por la llegada del Olimpia para el partido ante el Estrella Roja, el Estadio Marcelo Tinoco ha vivido una algarabía por partido de primera división

 Fotos: Alex Pérez
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
2 de 14

¿Calor? Cuando juega Olimpia sus aficionados no buscan excusas y apoyan a su equipo a la hora y donde sea, no se podían perder ahora que viven un gran momento.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
3 de 14

Hasta las damas bellas salieron al estadio Marcelo Tinoco para presenciar el juego de los leones en casa del Estrella Roja.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
4 de 14

Olimpia siempre está bien representado en las gradas, por belleza nunca queda en deuda el conjunto melenudo.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
5 de 14

Danlí ha vivido una verdadera tarde de fútbol, a los aficionados no les importó hacer largas filas para poder ingresar al escenario deportivo.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
6 de 14

Hasta listos para la pelea de gallos llegó un aficionado al Estadio Marcelo Tinoco, por si se cruzaba otro y tenían su encontronazo.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
7 de 14

Lo que llamó la atención fue ver como los jugadores del Estrella Roja demuestran su humildad y de la menera que conviven con los aficionados.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
8 de 14

Por las aceras, cargandos sus utensilios caminaron los jugadores del equipo de Danlí, entre los aficionados. Nada de llegada en grandes autobuses ni nada por el estilo.

Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
9 de 14

Entre tantos aficionados el lente de Diario El Heraldo pudo captar esta guapa seguidora del Estrella Roja de Danlí.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
10 de 14

El ambiente fue de primera, no es para menos, llegaba el Olimpia y las gradas se vieron llenas.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
11 de 14

Entre tantos aficionados se vieron estas lindas chicas que posaron para el lente de Diario El Heraldo.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
12 de 14

También el Estrella Roja estuvo bien representado, sus fieles seguidores llegaron con la ilusión de quedarse con un triunfo sobre el Olimpia. Buscan dar la sorpresa.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
13 de 14

Danlí le ha dado un gran respaldo al Estrella Roja desde que estaban en segunda división y ahora en primera es mayor el apoyo de los aficionados.
Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja
14 de 14

Llenazo espectacular en el Marcelo Tinoco de Danlí, camisas del Estrella Roja y del Olimpia se vieron en las gradas.
Cargar más fotos