Belleza, pelea de gallos, locura por Olimpia a Danlí y curiosa llegada del Estrella Roja

En Danlí han vivido una enorme fiesta por la llegada del Olimpia para el partido ante el Estrella Roja, el Estadio Marcelo Tinoco ha vivido una algarabía por partido de primera división
¿Calor? Cuando juega Olimpia sus aficionados no buscan excusas y apoyan a su equipo a la hora y donde sea, no se podían perder ahora que viven un gran momento.
Hasta las damas bellas salieron al estadio Marcelo Tinoco para presenciar el juego de los leones en casa del Estrella Roja.
Olimpia siempre está bien representado en las gradas, por belleza nunca queda en deuda el conjunto melenudo.
Danlí ha vivido una verdadera tarde de fútbol, a los aficionados no les importó hacer largas filas para poder ingresar al escenario deportivo.
Hasta listos para la pelea de gallos llegó un aficionado al Estadio Marcelo Tinoco, por si se cruzaba otro y tenían su encontronazo.
Lo que llamó la atención fue ver como los jugadores del Estrella Roja demuestran su humildad y de la menera que conviven con los aficionados.
Por las aceras, cargandos sus utensilios caminaron los jugadores del equipo de Danlí, entre los aficionados. Nada de llegada en grandes autobuses ni nada por el estilo.
Entre tantos aficionados el lente de Diario El Heraldo pudo captar esta guapa seguidora del Estrella Roja de Danlí.
El ambiente fue de primera, no es para menos, llegaba el Olimpia y las gradas se vieron llenas.
Entre tantos aficionados se vieron estas lindas chicas que posaron para el lente de Diario El Heraldo.
También el Estrella Roja estuvo bien representado, sus fieles seguidores llegaron con la ilusión de quedarse con un triunfo sobre el Olimpia. Buscan dar la sorpresa.
Danlí le ha dado un gran respaldo al Estrella Roja desde que estaban en segunda división y ahora en primera es mayor el apoyo de los aficionados.
Llenazo espectacular en el Marcelo Tinoco de Danlí, camisas del Estrella Roja y del Olimpia se vieron en las gradas.