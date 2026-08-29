  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos

Todo parece indicar que la pareja arregló sus problemas y está juntos nuevamente

  • Actualizado: 29 de agosto de 2026 a las 19:47
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
1 de 16

El exjugador de Motagua Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman inesperada decisión tras haberle puesto fin a su relación. Sorprenden a todos.

 Fotos: Cortesía.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
2 de 16

Emilio Izaguirre y Virginia Varela han vuelto a estar en el centro de la atención pública por su situación sentimental.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
3 de 16

Hace una semanas, la pareja, que durante años fue considerada una de las más estables vinculadas al fútbol hondureño, habría puesto fin a su relación después de cerca de dos décadas juntos.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
4 de 16

Los rumores sobre una separación comenzaron a tomar fuerza luego de que ambos dejaran de seguirse en Instagram.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
5 de 16

También llamó la atención que Emilio eliminara fotografías junto a Virginia de sus redes sociales, mientras ella habría hecho lo mismo.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
6 de 16

De acuerdo con varias versiones, ambos llevarían varios meses haciendo sus vidas por separado.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
7 de 16

Incluso trascendió que Emilio estaría residiendo en un apartamento, mientras Virginia permanecería en la vivienda familiar junto a sus hijos.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
8 de 16

La distancia también fue notoria en el entorno de Motagua, ya que Virginia dejó de aparecer con la frecuencia habitual en los partidos del conjunto azul.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
9 de 16

La historia entre ambos comenzó en 2007, cuando coincidieron por primera vez en el Estadio Nacional durante un partido de Motagua.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
10 de 16

Desde entonces, Virginia acompañó a Emilio durante distintas etapas de su carrera, incluido su exitoso paso por el Celtic de Escocia.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
11 de 16

Juntos formaron una familia y tienen dos hijos, quienes también han estado vinculados al mundo del fútbol.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
12 de 16

Este sábado ocurrió algo inesperado con la pareja y ha sorprendido a todos sus seguidores.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
13 de 16

Aunque la misma Virginia se había pronunciado en redes sociales ante la supuesta ruptura, todo parece indicar que la pareja está junta nuevamente.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
14 de 16

Emilio Izaguirre y su esposa Virginia fueron captados llegando juntos al estadio Nacional de Tegucigalpa.

Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
15 de 16

La pareja llegó a presenciar el partido que disputan Motagua y Olancho FC por la jornada 5 de Liga Nacional.
Emilio Izaguirre y Virginia Varela toman decisión tras terminar su relación: Sorprende a todos
16 de 16

Todo parece indicar que la pareja arregló sus problemas y está juntos nuevamente.

Cargar más fotos