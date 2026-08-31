Ley de Justicia Energética: esto dice artículo por artículo

Se crea el Registro Nacional de Cumplimiento del Servicio Eléctrico, administrado por la ENEE.En él se registrarán obligaciones firmes derivadas de hurto o fraude eléctrico, manipulación de equipos y otras conductas previstas en la ley, una vez concluido el procedimiento y garantizado el derecho de defensa.Los usuarios podrán aparecer como:Solventes.<br />En Regularización.<br />Obligaciones Firmes Pendientes.La ENEE emitirá una Constancia de Solvencia y Cumplimiento Eléctrico, que podrá ser requerida en procesos de contratación pública, concesiones y alianzas público-privadas.Las personas con obligaciones firmes pendientes no podrán ser adjudicatarias, contratistas ni concesionarias del Estado mientras mantengan esa condición.Quienes estén en regularización mediante un convenio de pago vigente y al día tendrán los mismos efectos habilitantes que un usuario solvente.Las obligaciones podrán reportarse a sistemas de información crediticia únicamente en los casos permitidos por la legislación. La condición de “En Regularización” no podrá considerarse equivalente a una obligación incumplida.