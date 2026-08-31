Honduras tendrá un martes seco y cálido, con lluvias aisladas por la tarde

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá este martes 1 de septiembre condiciones mayormente secas y cálidas en todo el territorio nacional, aunque durante la tarde se esperan lluvias débiles y dispersas en algunas regiones, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el mar Caribe favorecerá las precipitaciones en la parte oriental y algunas zonas del centro del país.

Flores detalló que también se presentarán lluvias de carácter aislado y chubascos en sectores del sur y suroccidente.

“Tendremos condiciones mayormente secas y cálidas en todo el territorio nacional”, afirmó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.