Honduras tendrá un martes seco y cálido, con lluvias aisladas por la tarde

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá este martes 1 de septiembre condiciones mayormente secas y cálidas en todo el territorio nacional, aunque durante la tarde se esperan lluvias débiles y dispersas en algunas regiones, informó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.
El ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el mar Caribe favorecerá las precipitaciones en la parte oriental y algunas zonas del centro del país.
Flores detalló que también se presentarán lluvias de carácter aislado y chubascos en sectores del sur y suroccidente.
“Tendremos condiciones mayormente secas y cálidas en todo el territorio nacional”, afirmó Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.
El experto agregó que, durante la tarde, “tendremos ingresos de humedad tanto del Océano Pacífico así como del Mar Caribe”, condiciones que generarán las precipitaciones previstas para algunas zonas del país.
En cuanto al oleaje, Flores indicó que se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el Golfo de Fonseca como en el litoral Caribe.
Para el Distrito Central, se pronostica una temperatura máxima de 31°C y una mínima de 21°C, mientras que en la Región Central la máxima será de 33°C y la mínima de 21°C.
La Región Oriental también registrará una máxima de 33°C y una mínima de 21°C. En la Región Insular, las temperaturas oscilarán entre los 28°C y los 32°C.
Para la Región Norte se esperan temperaturas entre los 24°C y 33°C. La Región Sur será la más calurosa, con una máxima de 38°C y una mínima de 24°C.
En la Región Occidental, la temperatura máxima será de 31°C y la mínima descenderá hasta los 17°C, según el pronóstico brindado por Jeffrey Flores, pronosticador de turno de Cenaos.