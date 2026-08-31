¿Quién es María Vargas, la nueva Miss México, conocida como la "reina de los problemas"?

Precisamente de ese proyecto surgió el apodo con el que también se identifica: “Miss Trouble” o “Reina de los Problemas”. Vargas ha explicado que el nombre está relacionado con las dificultades que enfrentó al establecer límites personales y con su decisión de no permitir que los juicios externos definieran su identidad. “Que nadie puede definirte más que tú mismo”, declaró en una entrevista para Sale el Sol.