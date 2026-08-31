¿Quién es María Vargas, la nueva Miss México, conocida como la "reina de los problemas"?

María Guadalupe Vargas Naranjo, conocida públicamente como María Vargas, es la nueva Miss Universo México 2026. La representante de Jalisco obtuvo la corona durante la final nacional celebrada el 29 de agosto en Los Cabos, Baja California Sur, y será la encargada de representar a México en la edición 75 de Miss Universe.
La nueva reina mexicana tiene 28 años y es originaria de Zapopan, Jalisco. Su trayectoria combina el modelaje con la escritura, los negocios y su participación en certámenes de belleza, actividades que desarrolló antes de conseguir la corona nacional.
Vargas es licenciada en Negocios Internacionales y, además de su carrera en las pasarelas, ha incursionado en el emprendimiento. En 2020 creó María Vargas Company, un proyecto relacionado con productos de belleza y cuidado de la piel.
Su interés por los concursos de belleza comenzó desde joven y, según medios mexicanos, la victoria de la también jalisciense Ximena Navarrete en Miss Universe 2010 fue uno de los momentos que impulsaron su deseo de seguir una carrera dentro de este tipo de competencias.
Antes de conquistar Miss Universo México, María Vargas ya había participado en otros certámenes. Entre sus experiencias se encuentra su participación en Miss Jalisco 2018, donde logró posicionarse en el Top 5, y posteriormente obtuvo la corona de Mexicana Universal Jalisco 2021 para competir a nivel nacional.
Además de su carrera como modelo y empresaria, Vargas ha desarrollado una faceta como escritora. En 2024 publicó "Miss Trouble, la reina de los problemas", un libro autobiográfico en el que aborda experiencias personales, críticas, prejuicios y la importancia de construir una identidad propia frente a las opiniones de los demás.
Precisamente de ese proyecto surgió el apodo con el que también se identifica: “Miss Trouble” o “Reina de los Problemas”. Vargas ha explicado que el nombre está relacionado con las dificultades que enfrentó al establecer límites personales y con su decisión de no permitir que los juicios externos definieran su identidad. “Que nadie puede definirte más que tú mismo”, declaró en una entrevista para Sale el Sol.
Actualmente, la nueva Miss Universo México trabaja en la segunda parte de Miss Trouble, mientras inicia una nueva etapa tras obtener la corona nacional. Durante la competencia de 2026 también recibió el reconocimiento a Mejor Traje Típico por la propuesta denominada Cosmos Wixárika, creada por el diseñador Joel García.
Tras imponerse entre las 32 representantes estatales y recibir la corona de manos de Fátima Bosch, María Vargas inicia su preparación para representar a México en Miss Universe 2026.
La jalisciense buscará llevar la banda de su país al escenario internacional en Puerto Rico, donde competirá frente a candidatas de distintas naciones.