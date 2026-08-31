Los herederos de Dolly Parton preparan un festival en su honor para 2027

"Muchos saben que DollyFest es un sueño de Dolly que iba a celebrarse en su 80 cumpleaños en Nashville. Teníamos el lugar reservado y el anuncio listo. Pero en agosto de 2025, Dolly tuvo que dar un paso atrás tras sus problemas de salud. Mucha gente siempre pregunta: ¿Qué haría Dolly?, y bueno, en este momento, ¡DOLLYFEST es lo que Dolly haría!", agregó el escrito.