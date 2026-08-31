Educación establece una única recuperación al cierre del año escolar

Tegucigalpa, Honduras.- Los estudiantes de básica y media del país tendrán este año una sola oportunidad de recuperación al finalizar el ciclo escolar.

Esta medida que, según las autoridades, busca reducir la cantidad de alumnos que llegan reprobados al cierre del año y fortalecer el proceso de aprendizaje durante todo el período académico. Denis Cáceres, viceministro de Educación, explicó que la recuperación es parte del sistema de evaluación y representa una de las últimas oportunidades que tienen los estudiantes para demostrar que alcanzaron los aprendizajes necesarios para avanzar al siguiente grado.

El funcionario señaló que durante la administración anterior se permitieron dos recuperaciones, pero la actual Secretaría de Educación, bajo la dirección de la ministra Arely Argueta, determinó que este año se realizará únicamente una.

"Solo vamos a dar una oportunidad y les estamos avisando a todos los estudiantes y a todos los profesores para que se preparen para una sola recuperación al final del ciclo escolar. Con suficiente tiempo les avisamos para que no, eh, digamos, surjan falsas esperanzas de que va a haber una segunda recuperación", dijo el funcionario. En 2025, las autoridades educativas anunciaron a finales del ciclo escolar de ese entonces una sola recuperación; sin embargo, la actual administración aprobó dar una segunda al inicio del 2026. En ese entonces fueron unos 129,290 alumnos que reprobaron en 2025 y tuvieron que someterse a procesos de recuperación. La cifra representó un aumento de casi 49% frente a los estudiantes que fueron a recuperación en 2024. De los alumnos que enfrentaron ese proceso durante 2025, 79,763 no lograron aprobar las dos recuperaciones disponibles y este año están repitiendo el grado, de acuerdo con datos del Sistema Integrado de Información Educativa. Frente a esas cifras, las autoridades lo que buscan es evitar que la recuperación se convierta en la principal estrategia para solucionar la reprobación al final del año. “Cuando usted aplica una o dos oportunidades es porque tiene bastantes reprobados”, manifestó el viceministro, al explicar que el propósito de las autoridades es intervenir antes de que los estudiantes lleguen a esa etapa.