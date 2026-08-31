Ruby Tuesday pone fin a 25 años de operaciones y cerrará en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El restaurante Ruby Tuesday, ubicado en la colonia Payaquí de Tegucigalpa, anunció que cerrará sus puertas en Honduras después de 25 años de servicio. El 4 de octubre de 2026 será su último día de atención.
El anuncio fue comunicado por el restaurante a través de sus redes sociales, donde recordó algunos de los momentos compartidos con sus clientes durante más de dos décadas.
“Hace 25 años comenzó esta historia que nunca imaginamos que significaría tanto para nosotros. Durante este tiempo, Ruby ha sido mucho más que un restaurante y hoy tenemos que darles una noticia triste: Ruby Tuesday, después de 25 años, cerrará sus puertas”, informó el establecimiento.
El restaurante agradeció a las personas que lo eligieron para celebrar cumpleaños, reunirse con amigos, compartir una comida o simplemente disfrutar alguno de sus platos.
“Ha llegado el momento de cerrar este capítulo”, señaló Ruby Tuesday en el mensaje, sin detallar las razones que llevaron a tomar la decisión de finalizar sus operaciones.
La cadena también dedicó parte del mensaje a quienes trabajaron en sus establecimientos durante estos 25 años y reconoció su participación en la trayectoria del restaurante.
“Gracias también a cada colaborador que en estos 25 años puso su esfuerzo, compromiso y cariño en Ruby Tuesday”, expresó.
El anuncio marca el cierre de una etapa de 25 años para la marca en el país, durante la cual su restaurante fue utilizado por clientes para reuniones familiares, celebraciones y encuentros entre amigos.
Muchas personas han lamentado la noticia y calificado de "triste" el cierre de este restaurante que tenía más de dos décadas de ofrecerle sus comidas a los hondureños.
Cabe destacar que los clientes todavía podrán acudir a los establecimientos durante las próximas semanas, ya que la fecha anunciada para el cierre definitivo es el 4 de octubre.
Ruby Tuesday concluyó su mensaje con un agradecimiento a quienes formaron parte de su historia durante estos años.
“De parte de toda la familia de Ruby Tuesday, gracias por estos 25 años, gracias por hacernos parte de sus historias y sobre todo por ser parte de la nuestra”, manifestaron representantes del restaurante.