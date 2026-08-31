Ruby Tuesday pone fin a 25 años de operaciones y cerrará en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.-El restaurante Ruby Tuesday, ubicado en la colonia Payaquí de Tegucigalpa, anunció que cerrará sus puertas en Honduras después de 25 años de servicio. El 4 de octubre de 2026 será su último día de atención. El anuncio fue comunicado por el restaurante a través de sus redes sociales, donde recordó algunos de los momentos compartidos con sus clientes durante más de dos décadas. “Hace 25 años comenzó esta historia que nunca imaginamos que significaría tanto para nosotros. Durante este tiempo, Ruby ha sido mucho más que un restaurante y hoy tenemos que darles una noticia triste: Ruby Tuesday, después de 25 años, cerrará sus puertas”, informó el establecimiento.

El restaurante agradeció a las personas que lo eligieron para celebrar cumpleaños, reunirse con amigos, compartir una comida o simplemente disfrutar alguno de sus platos. “Ha llegado el momento de cerrar este capítulo”, señaló Ruby Tuesday en el mensaje, sin detallar las razones que llevaron a tomar la decisión de finalizar sus operaciones. La cadena también dedicó parte del mensaje a quienes trabajaron en sus establecimientos durante estos 25 años y reconoció su participación en la trayectoria del restaurante. “Gracias también a cada colaborador que en estos 25 años puso su esfuerzo, compromiso y cariño en Ruby Tuesday”, expresó.