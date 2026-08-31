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Detienen a segunda sospechosa por el asesinato de Winiker Galeas en la vía rápida de La Vega

Autoridades localizaron el vehículo y el arma presuntamente utilizados en el crimen del 28 de agosto. El móvil del asesinato sigue bajo investigación

  • Actualizado: 31 de agosto de 2026 a las 11:10
Detienen a segunda sospechosa por el asesinato de Winiker Galeas en la vía rápida de La Vega

El cuerpo de la víctima quedó a un costado de la vía, sobre un charco de su propia sangre.

 Foto: Redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la detención del primer sospechoso por el crimen de Winiker Elena Galeas Alvarado, ocurrido en la vía rápida que conecta la colonia La Vega con el anillo periférico de la capital, las autoridades policiales capturaron a una mujer que también estaría implicada en el caso.

La detención se ejecutó la mañana de este lunes —31 de agosto— en la colonia La Campaña, en la capital, tres días después de haberse registrado el crimen.

Ayer, domingo, fue capturado el primer sospechoso del caso. A ambos se les señala como responsables de participar en la muerte de esta joven, ocurrida el viernes en horas de la tarde.

Segunda mujer implicada en el crimen de Winiker Galeas.

Segunda mujer implicada en el crimen de Winiker Galeas.

 (Foto: Captura de pantalla)

El crimen ocurrió exactamente en el carril que conduce hacia el anillo periférico y conecta con el acceso a la colonia La Vega, donde el cuerpo quedó tendido en el suelo.

Versiones preliminares indican que varias personas que se transportaban en un vehículo habrían abordado a la joven, le dispararon y posteriormente dejaron un ramo de rosas y una tarjeta en la escena del crimen.

La mujer quedó con un ramo de flores en una de sus manos, un elemento que quedó bajo análisis de las autoridades que investigan el caso.

La mujer quedó con un ramo de flores en una de sus manos, un elemento que quedó bajo análisis de las autoridades que investigan el caso.

 (Foto: Estalin Irías| EL HERALDO)

Autoridades indicaron que localizaron el vehículo que presuntamente habría sido utilizado para cometer el crimen, así como el arma de fuego. Además, aseguraron contar con pruebas que permitirían demostrar la participación de los sospechosos en el hecho.

Cabe mencionar que las autoridades policiales aún no han brindado mayores detalles sobre lo ocurrido, por lo que esta hipótesis se mantiene de manera no oficial, a la espera de un informe de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen que conmocionó a los capitalinos por la brutal manera en que fue asesinada la joven. Su cuerpo fue ingresado esa misma tarde a la morgue capitalina y se informó que la víctima presentaba un disparo en la cabeza, que habría provocado su muerte de manera inmediata.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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