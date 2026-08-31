Detienen a segunda sospechosa por el asesinato de Winiker Galeas en la vía rápida de La Vega

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la detención del primer sospechoso por el crimen de Winiker Elena Galeas Alvarado, ocurrido en la vía rápida que conecta la colonia La Vega con el anillo periférico de la capital, las autoridades policiales capturaron a una mujer que también estaría implicada en el caso. La detención se ejecutó la mañana de este lunes —31 de agosto— en la colonia La Campaña, en la capital, tres días después de haberse registrado el crimen. Ayer, domingo, fue capturado el primer sospechoso del caso. A ambos se les señala como responsables de participar en la muerte de esta joven, ocurrida el viernes en horas de la tarde.

El crimen ocurrió exactamente en el carril que conduce hacia el anillo periférico y conecta con el acceso a la colonia La Vega, donde el cuerpo quedó tendido en el suelo. Versiones preliminares indican que varias personas que se transportaban en un vehículo habrían abordado a la joven, le dispararon y posteriormente dejaron un ramo de rosas y una tarjeta en la escena del crimen.