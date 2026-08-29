Capturan a sospechoso de asesinar a Winiker Galeas en la vía rápida de La Vega

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un hombre señalado como sospechoso de haber asesinado a Winiker Elena Galeas Alvarado en el tramo de la vía rápida que conecta a la colonia La Vega con el anillo periférico de la capital.
La detención del individuo, de quien aún no se han brindado más detalles, surgió horas después de que a Galeas la acribillaran de un disparo en su cráneo a eso de las 4 de la tarde del pasado viernes 28 de agosto.
El cuerpo de la mujer quedó tendido a orilla de la carretera y a unos pocos metros colocaron un ramo de flores con una tarjeta. De igual forma, durante la inspección los agentes policiales encontraron un teléfono celular.
Debido a la escena, algunos pobladores atribuyen que pudo ser un "crimen pasional".
No obstante, es importante enfatizar que se está a la espera del reporte policial que informe sobre el motivo del crimen contra Galeas Alvarado y si hay más sujetos implicados en su muerte violenta.
Más muertes de mujeres
La muerte de Winiker Galeas se reportó dos días después de que en la colonia Nueva Esperanza de Comayagüela fuera asesinada a balazos Karla Yesenia Flores Zúniga, de 37 años de edad.
Según versiones preliminares, Flores Zúniga fue atacada por malhechores que esperaban a que esta saliera de su vivienda. En la escena se llegaron a escuchar más de 10 detonaciones de arma de fuego.
Por otro lado, el pasado 27 de agosto en Tocoa (Colón) le quitaron la vida a Dania Yolanda Meléndez Guardado, quien fue atacada en el barrio El Centro junto a su pareja quien resultó herido de gravedad.
Hasta el pasado 3 de agosto, la Secretaría de Seguridad contabilizaba 147 mujeres víctimas de homicidio a nivel nacional, cifra que queda desfasada considerando las muertes que han transcurrido en el resto del mes.