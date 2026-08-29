Capturan a sospechoso de asesinar a Winiker Galeas en la vía rápida de La Vega

Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional capturó a un hombre señalado como sospechoso de haber asesinado a Winiker Elena Galeas Alvarado en el tramo de la vía rápida que conecta a la colonia La Vega con el anillo periférico de la capital.

La detención del individuo, de quien aún no se han brindado más detalles, surgió horas después de que a Galeas la acribillaran de un disparo en su cráneo a eso de las 4 de la tarde del pasado viernes 28 de agosto.

El cuerpo de la mujer quedó tendido a orilla de la carretera y a unos pocos metros colocaron un ramo de flores con una tarjeta. De igual forma, durante la inspección los agentes policiales encontraron un teléfono celular.