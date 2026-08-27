Se escucharon más de 10 detonaciones: asesinan a una mujer en la Nueva Esperanza de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada de varios impactos de bala en la colonia Nueva Esperanza de Tegucigalpa.
La víctima fue identificada como Karla Yesenia Flores Zúñiga, de 37 años. Versiones preliminares indican que los malhechores estaban esperando a que saliera de su vivienda.
Vecinos del lugar escucharon alrededor de 15 detonaciones de arma de fuego. El crimen se registró el pasado miércoles 26 de agosto en la colonia capitalina.
Tras salir de su vivienda, supuestamente la víctima trató de refugiarse en otra casa, pero los disparos ya la habían alcanzado.
Flores era madre de dos niños menores de 10 años. "Prima, Dios te tenga en su santa gloria. Siempre te recordaré", publicó un familiar en Facebook.
El cuerpo de la víctima quedó tendido casi enfrente de su vivienda. El hecho fue reportado alrededor de las 10:10 de la noche.
Miembros de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena del crimen. Hasta el momento, no hay detalles sobre los sospechosos.