Se escucharon más de 10 detonaciones: asesinan a una mujer en la Nueva Esperanza de Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Una mujer fue asesinada de varios impactos de bala en la colonia Nueva Esperanza de Tegucigalpa. La víctima fue identificada como Karla Yesenia Flores Zúñiga, de 37 años. Versiones preliminares indican que los malhechores estaban esperando a que saliera de su vivienda.

Vecinos del lugar escucharon alrededor de 15 detonaciones de arma de fuego. El crimen se registró el pasado miércoles 26 de agosto en la colonia capitalina.

Tras salir de su vivienda, supuestamente la víctima trató de refugiarse en otra casa, pero los disparos ya la habían alcanzado.