El imperio que llegó a tener "Chande" Ardón, absuelto por la justicia hondureña

Alexander "Chande" Ardón ya está de vuelta en El Paraíso, Copán. El exedil fue requerido por la justicia de Estados Unidos en 2019 y, tras ser absuelto por la justicia hondureña, retornó al lugar que por muchos años mantuvo como su imperio. Esto era lo que tenía Ardón previo a enfrentar la justicia.
Alexander “Chande” Ardón, exalcalde de El Paraíso, Copán, reconoció ante la justicia de Estados Unidos haber ordenado el asesinato de 56 personas; dos de esos crímenes los cometió él mismo. En Honduras fue absuelto y ayer (26 de agosto) volvió a su municipio en un helicóptero. Lo primero que hizo fue ir a la iglesia.
A su arribo, dijo que organizará una gran fiesta bailable para celebrar su libertad. Además, agradeció a Dios por haber vuelto al lugar donde nació.
Al entrar a la iglesia, se hincó y dio gracias a Dios por unos momentos. Además, fue captado llorando, de rodillas.
Amílcar Alexander Ardón ejerció como alcalde de El Paraíso, Copán, utilizando su posición para facilitar operaciones de narcotráfico a gran escala, según la justicia de Estados Unidos, y donde estuvo por varios años.
Durante el período en que Alexander Ardón ejerció su influencia en El Paraíso, Copán, el municipio experimentó una transformación. Hoy, muchas de esas propiedades están en el olvido.
La afluencia de dinero proveniente de actividades ilícitas generó una prosperidad, reflejada en la construcción de infraestructuras ostentosas y la organización de eventos lujosos que contrastaban con la realidad económica de la mayoría de los habitantes.
Ingresar a El Paraíso, Copán, era un riesgo latente. El pueblo estaba “sitiado” por hombres armados bajo el yugo de Ardón o los hermanos Valle Valle (vinculados a Ardón), según autoridades hondureñas. El ingreso de las propias autoridades locales era difícil.
Cuando contingentes policiales especiales intentaban ingresar a la localidad para capturar a narcotraficantes, estos huían entre la espesura de las montañas de la localidad copaneca, alertados por los “ojos” y “oídos” que tenían en varios puntos de la región.
Bajo su administración, se construyó un palacio municipal que incluía un helipuerto, símbolo de su influencia.
Tras la captura y extradición de Alexander Ardón y los hermanos Valle Valle, El Paraíso inició un proceso de transformación.
El parque central de El Paraíso también fue objeto de una ambiciosa remodelación. El proyecto contemplaba la construcción de una ostentosa plaza con réplicas mayas, incluyendo una réplica del templo de Kukulcán de Chichén Itzá.
Una de las obras más emblemáticas es el Palacio Municipal, inaugurado en 2011 después de cinco años de construcción. Este edificio, que emula al Capitolio de Estados Unidos con sus imponentes columnas y un helipuerto en el techo, simbolizaba la opulencia de la administración de Ardón. El exalcalde se entregó a las autoridades estadounidenses en marzo de 2019, cuando se presentó en Guatemala.
La vida cotidiana de los habitantes de El Paraíso se vio afectada por la constante presencia de hombres armados que custodiaban las propiedades de estos líderes del narcotráfico. La municipalidad sigue siendo un objeto vinculado al tráfico de drogas por su pasado.