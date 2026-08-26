El imperio que llegó a tener "Chande" Ardón, absuelto por la justicia hondureña

Una de las obras más emblemáticas es el Palacio Municipal, inaugurado en 2011 después de cinco años de construcción. Este edificio, que emula al Capitolio de Estados Unidos con sus imponentes columnas y un helipuerto en el techo, simbolizaba la opulencia de la administración de Ardón. El exalcalde se entregó a las autoridades estadounidenses en marzo de 2019, cuando se presentó en Guatemala.