“No encontró el camino”: Revelan cómo desapareció la niña Reina en Sonaguera, Colón

Los padres de la menor aseguraron que desde que la niña desapareció tampoco había rastro de su perro: "Mis esperanzas eran encontrarla con vida. Otra esperanza que teníamos es que el perro no había aparecido. Yo decía que si a la niña le hubiera pasado algo, ya el perro hubiera aparecido. Eso estábamos esperando, vigilando por todos lados para ver por dónde parecía el perro y hallar una pista."