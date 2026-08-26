“No encontró el camino”: Revelan cómo desapareció la niña Reina en Sonaguera, Colón

Reina Danessi Erazo, una niña de 3 años, desapareció el pasado domingo 23 de agosto alrededor de las 3:00 de la tarde y fue hallada aproximadamente 24 horas después, el lunes 24 de agosto. Por la falta de detalles sobre su desaparición y la forma en que fue encontrada, su caso rápidamente se viralizó.
La menor fue hallada sana y salva, aunque estaba descalza y desorientada. Tras regresar con sus padres, la niña les relató qué ocurrió y cómo terminó extraviándose. En una entrevista con el medio local NotiCortos Sonaguera, los padres de la menor relataron cómo sucedieron los hechos, según la versión que les dio su hija, Reinita.
Los padres de la menor aseguraron que desde que la niña desapareció tampoco había rastro de su perro: "Mis esperanzas eran encontrarla con vida. Otra esperanza que teníamos es que el perro no había aparecido. Yo decía que si a la niña le hubiera pasado algo, ya el perro hubiera aparecido. Eso estábamos esperando, vigilando por todos lados para ver por dónde parecía el perro y hallar una pista."
“Dice que no hallaba el camino, que buscaba un foco. A la mamá le estuvo reclamando que por qué no la fue a traer”, relató el padre.
Lo último que se supo de la menor antes de su desaparición es que estaba comiendo un churro y, tras pedir agua, sus familiares dejaron de verla. Según sus padres, Reinita contó que se fue siguiendo a un perro y posteriormente “no halló el camino”.
“Ella dice que no hallaba el camino”, dijo el padre. Posteriormente, la madre relató que, después de que encontraron a la niña y la trasladaron para recibir atención médica, comenzó a preguntarle qué había ocurrido.
“Después de que la llevamos y le pusieron suero, ya le había pasado bastante el suero y le dije: ‘Reina, ¿y adónde estabas?’. ‘En un charco’, me dijo”, relató la madre.
La madre de la niña agregó: “Le digo yo: ‘¿Y por qué no te viniste para la casa?’. ‘Es que no encontré el camino’, me dice. Entonces ella me dice: ‘Mami, ¿por qué no me fuiste a traer?’, y le dije: ‘Te anduvimos buscando y no encontramos’”.
De acuerdo con la versión de sus padres y el relato que la menor les proporcionó, la niña caminó sin rumbo siguiendo al perro. Al desaparecer durante la tarde, rápidamente cayó la noche y no pudo encontrar el camino de regreso.
La menor permanecía a una larga distancia de donde vivía. Fue hallada en la aldea Juan Lázaro, en el municipio de Sonaguera, Colón. Un video muestra el momento en que una mujer encontró a la niña. “Reinita, ya estamos contigo. Papá Dios está contigo, mi amor, no tengas miedo”, se escucha decir a la mujer mientras se acerca a la menor. Posteriormente, la niña fue cargada y trasladada para reunirse con sus padres.