"Chemo" habría ido con otras personas a entregarles droga a víctimas de El Cimarrón: esto se sabe

Un informe del Ministerio Público revela la presunta participación de los hermanos Junior Joel “Chemo” y Denis José Puerto Ramos, alias “Checha”, en el asesinato de tres personas cuyos cuerpos fueron encontrados carbonizados en la aldea El Cimarrón. Así ocurrió.
A “Chemo” y “Checha” se les dictó detención judicial por el delito de asesinato en perjuicio de Alejandro José Marcilla Reyes, Bowye Burke Midence y Axel Oved Cerrato Pineda, quien pertenecía a la comunidad LGTBIQ+ y era conocido socialmente como “Tatiana", además de asociación para delinquir en perjuicio de otros derechos fundamentales.
De acuerdo con la investigación, “Chemo”, junto con otros hombres, se trasladó en un vehículo tipo busito hasta la residencial Los Robles, en Tegucigalpa, para entregar drogas y bebidas alcohólicas.
Las drogas habían sido solicitadas por dos de las víctimas, presuntamente por Alejandro Marcilla y Bowye Burke Midence.
Al momento de realizar el pago, los compradores no efectuaron la transferencia bancaria, de acuerdo a la Fiscalía, por lo que los trasladaron hasta el apartamento de "Tatiana", ubicado en la colonia Monterrey.
Cabe mencionar que “Tatiana” presuntamente mantuvo una relación sentimental con “Chemo”, según la información brindada en el informe del Ministerio Público.
Una vez en el lugar, comenzaron las agresiones y torturas. “Tatiana” fue asesinada con un arma de fuego, mientras que Alejandro Marcilla y Bowye Burke fueron atacados con armas blancas, entre ellas cuchillo, navaja y hacha.
Tras los asesinatos, los cuerpos fueron colocados dentro de una refrigeradora y una lavadora desarmada, según el MP. Posteriormente, fueron trasladados en el vehículo tipo busito hacia la aldea El Cimarrón.
Los hermanos y los otros implicados rociaron gasolina sobre los cuerpos y les prendieron fuego, en un intento por eliminar evidencias del crimen.
Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados el 11 de mayo de 2026 en la aldea El Cimarrón, de acuerdo con la acusación fiscal. La investigación continúa para determinar la participación de cada uno de los sospechosos en el crimen.
Junior Joel Puerto Ramos, de 26 años, fue capturado junto con su hermano Denis José Puerto Ramos, de 27 años, durante una operación ejecutada en la colonia Centroamérica Este, en Comayagüela.
Por este caso también fueron detenidos otros sospechosos. Entre ellos figura Víctor Javier Rivas Castro, señalado como presunto conductor del vehículo utilizado para trasladar a las víctimas, además de otro hombre de 31 años capturado en el barrio El Centro de San Esteban, Olancho.