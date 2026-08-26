Las inconsistencias en los peritajes que causaron el fallo absolutorio a "Chande" Ardón

Tegucigalpa, Honduras.- El proceso judicial contra el exalcalde de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón obtuvo un fallo absolutorio tras inconsistencias periciales del Ministerio Público (MP).

El 24 de agosto, el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción estableció que la perito no logró demostrar el delito de lavado de activos del exedil.

La acusación establecía que Ardón había manejado ingresos totales por 82.3 millones de lempiras entre 2001 y 2015, alegando que existía un monto sin justificar de 6.8 millones.

Sin embargo, la perito financiera del Ministerio Público admitió en pleno juicio haber cometido serios errores aritméticos y metodológicos.

Al corregir sus cuentas frente al tribunal, la experta de la fiscalía rectificó el total de ingresos a 59.9 millones y sumó más de 22 millones de lempiras atribuidos a las ventas de ganado que originalmente habían sido subestimados o ignorados.

Para sorpresa de la sala de justicia, la perito de cargo concluyó bajo juramento que Ardón justificaba matemáticamente el 100% de sus ingresos y que, de hecho, presentaba un saldo lícito a su favor entre 1.4 y 8.4 millones de lempiras.

Ante el colapso de su prueba técnica, el fiscal del caso tomó la inusual decisión de desautorizar a su propia perito durante las conclusiones finales.

Sin un dictamen contable que lo respaldara, el fiscal intentó realizar cálculos matemáticos por su cuenta y de manera verbal ante el tribunal, aduciendo que el exalcalde tenía un supuesto déficit de 21.1 lempiras.

Para lograr esta nueva cifra, el fiscal pretendió anular de golpe las constancias de venta de ganado emitidas por las alcaldías de El Paraíso y San Antonio, Copán, bajo el argumento de que un incendio ocurrido en la tesorería de una de las corporaciones municipales restaba confiabilidad a los documentos.

No obstante, el tribunal determinó que las constancias municipales eran documentos públicos emitidos por el Estado y debían valorarse con un estándar uniforme, especialmente cuando Ardón ya reportaba ingresos agropecuarios lícitos declarados ante el Servicio de Administración de Rentas (SAR) por más de 42 millones de lempiras.