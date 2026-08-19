Mapa: ¿en qué alerta se encuentran los municipios de Honduras por sequía?

Copeco declaró en alerta por sequía a 234 de los 298 municipios del territorio nacional. Conozca el estado de cada municipio con el mapa de EL HERALDO Plus

  • Actualizado: 19 de agosto de 2026 a las 07:39
Mapa: ¿en qué alerta se encuentran los municipios de Honduras por sequía?

Honduras atraviesa una sequía que pone en riesgo la seguridad alimentaria y la producción económica, siendo el sur uno de los sectores más afectados.

 Foto: ilustración elaborada con IA

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de Honduras declaró estado de alerta por sequía en 234 municipios ante la sequía que golpea a la mayoría del país como consecuencia del fenónemo de El Niño.

En las últimas horas, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que en alerta roja figuran 75 municipios, en alerta amarilla 71, y en alerta verde otros 88 municipios. La medida entró en vigor a las 11 de la noche del 18 de agosto y se extenderá por 120 días.

¿En qué estado de alerta se encuentra cada municipio? EL HERALDO Plus le presenta un mapa interactivo con el que podrá conocer con precisión estos datos.

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Angelo Avila
Angelo Avila
Periodista

Periodista egresado de la UNAH. Con formación en periodismo digital, datos, profundidad y Fact-checking. Disfruta contar narrativas a través de infografías y visualizaciones interactivas y le apuesta a un periodismo de soluciones.

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