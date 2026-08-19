Mapa: ¿en qué alerta se encuentran los municipios de Honduras por sequía?

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> El Gobierno de Honduras declaró estado de <b>alerta</b> por<b> sequía</b> en 234 <b>municipios</b> ante la sequía que golpea a la mayoría del país como consecuencia del fenónemo de El Niño.En las últimas horas, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/declaran-alerta-roja-75-municipios-honduras-sequia-fenonemo-el-nino-AA31759485" target="_blank">(Copeco)</a> informó que en alerta roja figuran 75 municipios, en alerta amarilla 71, y en alerta verde otros 88 municipios. La medida entró en vigor a las 11 de la noche del 18 de agosto y se extenderá por 120 días.¿En qué estado de alerta se encuentra cada municipio? EL HERALDO Plus le presenta un mapa interactivo con el que podrá conocer con precisión estos datos.