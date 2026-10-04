De reservar por llamada a las apps: Así cambió el negocio del hospedaje en Honduras

El ministro mencionó a EL HERALDO Plus que Booking y Airbnb están dentro de ese ecosistema de comercialización en el que un hotel puede continuar operando con recepción, empleados y habitaciones tradicionales.El crecimiento de la corta estancia también abrió una discusión sobre formalización, impuestos, seguridad y condiciones de competencia.Según Ehrler, el sector empresarial formal pide que quienes operan bajo estas modalidades entren en marcos comparables de formalización.“Lo que han pedido más que todo el sector formal es, de una u otra manera, la legalización de ellos para que se pueda saber dónde, cómo y quiénes operan”, afirmó.