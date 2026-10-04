De reservar por llamada a las apps: Así cambió el negocio del hospedaje en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Hace unos años, buscar un lugar de hospedaje implicaba realizar una llamada a un hotel, consultar con una agencia de viajes o presentarse directamente en recepción. Hoy en día, gran parte de esa decisión se inicia en una pantalla, mediante una aplicación en la que el viajero introduce una fecha, compara precios y ubicaciones, revisa imágenes y comentarios y puede hacer una reserva en cuestión de minutos. Ese cambio abrió espacio a los alquileres de corta estancia, es decir, casas, apartamentos y habitaciones ofrecidas mediante plataformas como Airbnb, Vrbo o Booking.com, que no solo competen en precio o servicio con hoteles, hostales y complejos turísticos, sino que aparecen en la misma pantalla donde el viajero compara otras modalidades de alojamiento. Un análisis de EL HERALDO Plus sobre los datos disponibles muestra la dimensión del cambio según los registros más recientes obtenidos del portal Airbtics. Los datos muestran que desde mayo 2026 se contabilizan 1,075 propiedades de corta estancia en Tegucigalpa y 833 en San Pedro Sula, lo que significa más 1,900 entre ambas ciudades. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse El crecimiento no significa que el alojamiento tradicional esté desapareciendo. Entre 2021 y 2024, el número de establecimientos registrados pasó de 1,814 a 1,806, una reducción de apenas 0.4%, mientras las habitaciones aumentaron 4.1% (de 30,497 pasaron a 31,751).

Hoteles

Mientras nuevas propiedades entran mediante plataformas, los hoteles también trasladan parte de sus reservas a internet. Las mediciones históricas de Airbtics permiten observar la evolución del mercado. Entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, la firma contabilizaba 897 anuncios activos de Airbnb en Tegucigalpa y 773 en San Pedro Sula. En Tegucigalpa, un alojamiento típico registraba una ocupación promedio de 40%, con 146 noches reservadas al año. La tarifa diaria promedio era de L1,450, lo que se traducía a un ingreso anual cercano a L188,020.En San Pedro Sula, por su parte, la ocupación era de 39%, con 142 noches reservadas.

La tarifa diaria de L1,638 y un ingreso anual aproximado de L214,880.Aunque las cifras corresponden a períodos distintos y no deben compararse directamente con los registros más recientes pero, permiten observar la evolución de la oferta. El informe de mercado 2025 de Airbtics encontró un aumento interanual de 46.77% entre los dos mercados analizados, con un crecimiento de 57.62% en Tegucigalpa y 35.93% en San Pedro Sula. Los ingresos promedio avanzaron a un ritmo menor.

" En estos tres años, además, la oferta de alojamientos en la ciudad ha crecido mucho más rápido que la demanda, lo que ha vuelto el mercado considerablemente más competitivo” Oswaldo Nájera, arrendatario Airbnb

Mientras tanto, el alojamiento tradicional en Honduras registraba 1,814 establecimientos de alojamiento y 30,497 habitaciones en 2021. Para 2024 eran 1,806 establecimientos y 31,751 habitaciones, según cifras del Instituto Hondureño de Turismo (IHT) recopiladas por el Banco Central de Honduras (BCH). Las ciudades con mayor alza en capacidad de hospedaje, según el Directorio de Establecimientos Turísticos, son la capital y la ciudad industrial. Hasta marzo de 2025, Tegucigalpa contabilizaba 156 establecimientos y 4,059 habitaciones, mientras que San Pedro Sula reportó 161 establecimientos y 4,028 habitaciones. En tercer lugar aparece Roatán, con 163 establecimientos y 2,605 habitaciones. Oswaldo Nájera, un arrendatario de Airbnb en Tegucigalpa, inició en este negocio después de casi cinco décadas de trabajo en áreas financiera, administrativa y contable, invirtió prácticamente la totalidad de sus prestaciones y recurrió a financiamiento bancario para construir dos apartamentos.

Publicó el primero en Airbnb en agosto de 2023; seis meses después incorporó el segundo y en 2026 agregó un estudio en otro sector de Tegucigalpa. “En estos tres años, además, la oferta de alojamientos en la ciudad ha crecido mucho más rápido que la demanda, lo que ha vuelto el mercado considerablemente más competitivo”, afirmó Nájera. Según su experiencia, ya no basta con publicar una propiedad y esperar huéspedes. “Es una labor constante, que exige al anfitrión capacitarse y profesionalizarse; quien no lo hace, difícilmente se sostiene”.Sus apartamentos alcanzan, según explicó, ocupaciones de entre 45% y 65%, y su objetivo es llegar a 75% o más.

Tipo de huéspedes

La experiencia de Nájera también muestra que la corta estancia no depende exclusivamente del turista extranjero. Estimó que alrededor del 60% de sus huéspedes residen en Tegucigalpa, 35% llega desde otras ciudades y el 5% restante corresponde a hondureños y extranjeros que viven fuera del país. El anfitrión consideró que “no creo que estemos en competencia directa, atendemos necesidades distintas”. Nájera reconoció las ventajas de los hoteles en instalaciones, amenidades, ubicaciones estratégicas y capacidad de inversión. Consideró que la corta estancia puede diferenciarse mediante flexibilidad, trato personalizado y espacios con características de una vivienda, especialmente durante estadías prolongadas. Para Andrés Ehrler Martínez, ministro de Turismo, el fenómeno forma parte de una dinámica mundial. Una parte de los viajeros continúa confiando en los servicios de los hoteles, mientras otra utiliza modalidades de renta de corto plazo. Pero las plataformas digitales no son utilizadas exclusivamente por propietarios particulares. “Hay empresas que ya son formales en el país y también ofertan sus mismos servicios por esa vía”, explicó Ehrler, refiriéndose a las apps.

El ministro mencionó a EL HERALDO Plus que Booking y Airbnb están dentro de ese ecosistema de comercialización en el que un hotel puede continuar operando con recepción, empleados y habitaciones tradicionales. El crecimiento de la corta estancia también abrió una discusión sobre formalización, impuestos, seguridad y condiciones de competencia. Según Ehrler, el sector empresarial formal pide que quienes operan bajo estas modalidades entren en marcos comparables de formalización. “Lo que han pedido más que todo el sector formal es, de una u otra manera, la legalización de ellos para que se pueda saber dónde, cómo y quiénes operan”, afirmó.

El ministro también relacionó la discusión con las obligaciones tributarias. “Si yo pago impuestos (como empresario hotelero), igual que pague impuestos el que está haciendo este tipo de rentas”. Ehrler afirmó que las plataformas de alojamiento deberían estar reguladas y señaló que el Servicio de Administración de Rentas (SAR) trabaja en el tema. Queda pendiente precisar con el SAR las obligaciones para anfitriones y plataformas, así como posibles cambios regulatorios.

Para Ehrler, la respuesta del sector turístico no debería limitarse a Airbnb. Su apuesta institucional es avanzar hacia los denominados destinos turísticos inteligentes, donde el viajero pueda encontrar digitalmente la oferta, organizar su ruta, seleccionar productos y completar pagos. “El destino turístico inteligente no solo es colocar cámaras y QR”, señaló. Según el ministro, la construcción digital de la oferta debe incluir presencia en internet, información suficiente para tomar decisiones y herramientas que faciliten la compra. También anticipó una participación creciente de la inteligencia artificial en la planificación de viajes.

Herramientas

Ehrler señaló que la Secretaría de Turismo está impulsando el uso de herramientas para que negocios turísticos, no solo hoteleros puedan tener más presencia en apps y sitios web para reservas, usando la inteligencia artificial, a través del portal https://www.kolau.es/ con quien el gobierno estableció un convenio de apoyo gratuito.

" Lo que han pedido más que todo el sector formal es, de una u otra manera, la legalización de ellos para que se pueda saber dónde, cómo y quiénes operan” Andrés Ehrler Martínez, secretario de Turismo