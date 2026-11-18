San Pedro Sula, Honduras.-La búsqueda del periodista hondureño Kevin Eduardo Mercado Cruz trascendió las fronteras del país luego de que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitiera una alerta amarilla para facilitar su localización, tras seis días sin conocer su paradero. El comunicador, de 30 años, desapareció la noche del jueves 12 de noviembre en San Pedro Sula, Cortés. Desde entonces, las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar qué ocurrió y encontrarlo. La activación del mecanismo internacional fue confirmada este miércoles 18 de noviembre por el subdirector de la Policía Nacional, Mario Molina Moncada, quien explicó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabaja junto a Interpol en las diligencias del caso.

Con esta alerta amarilla se permite compartir información sobre personas desaparecidas entre las autoridades policiales de diferentes países, con el propósito de ampliar las posibilidades de localización. Molina Moncada indicó que los equipos investigadores mantienen varias líneas de trabajo y han sostenido acercamientos con familiares del periodista para obtener elementos que contribuyan a esclarecer su desaparición. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Lo último que se sabe de Kevin Mercado

Las últimas referencias sobre el paradero de Mercado Cruz lo ubican en San Pedro Sula, donde fue visto por última vez cerca de las 8:30 de la noche del 12 de noviembre. En ese momento se conducía en un Hyundai Elantra rojo. La información recabada por sus familiares apunta a que varios desconocidos lo habrían interceptado y llevado por la fuerza en otro vehículo. También se conoció el testimonio de una persona que presuntamente lo acompañaba y que habría sido obligada a bajar del automóvil. Sin embargo, las autoridades no han confirmado oficialmente esta versión.