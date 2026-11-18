Tegucigalpa, Honduras.- Una orden de captura se giró contra el exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien fue destituido tras un juicio político.

El escrito presentado por la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) cita: “Dar inmediata captura al imputado Marlon David Ochoa Martínez”.

A Ochoa se le acusa de “otros delitos electorales”, además de obstaculizar el desarrollo del cronograma de actividades del CNE y de violación de los deberes de los funcionarios en perjuicio de la Constitución de la República y la Administración Pública.