Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional informó que aumentó a 5 millones de lempias la recompensa por quien dé información para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como líder del "Cartel del Diablo".
Tras registrarse este día cuatro masacres en Yoro, hechos que dejaron 12 personas fallecidas, se tomó la decisión de reforzar la estrategia contra el cabecilla de la banda delictiva.
"No vamos a abandonar a estas comunicades ni a permitir que criminales impongan el terror", dijo Gerzon Velasquez, ministro de Seguridad.
"Honduras va de frente al terrorismo. Vamos a intensificar las operaciones y perseguir a los responsables para que enfrenten la justicia", añadió el titular de la Secretaría de Seguridad.
Aparte de subir la recompensa, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) precisó que enviarán más de 300 elementos policiales que serán distribuidos en el departamento de Yoro.
"Estamos desembarcando en Yorito con dos helicópteros y fuerzas especiales, además de tropas de las Fuerzas Armadas. Estas comunidades son declaradas como territorios de alto riesgo", precisó Rigoberto Oseguera Mass, director de la Policía Nacional.
Las múltiples muertes se registraron a pocos días de que Esteban Gumercindo Ferrera Rodas vertiera amenazas luego de que su madre, Juana Rodas Cálix, de 60 años; y su hermana, Melissa Manuela Ramos, de 18, fueran capturadas en Sulaco, Yoro, el pasado 15 de noviembre.
Entre las personas fallecidas este día se encuentra Delma Yolanda Olvares, regidora municipal de Yorito, Yoro.
#ÚLTIMAHORA | Cinco millones de lempiras para quien brinde información que nos lleve a la captura de este terrorista https://t.co/eEUTeXNs1B— Policía Nacional de Honduras (@PoliciaHonduras) November 18, 2026