Tegucigalpa, Honduras.- La Policía Nacional informó que aumentó a 5 millones de lempias la recompensa por quien dé información para capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "El Diablo", señalado como líder del "Cartel del Diablo".

Tras registrarse este día cuatro masacres en Yoro, hechos que dejaron 12 personas fallecidas, se tomó la decisión de reforzar la estrategia contra el cabecilla de la banda delictiva.

"No vamos a abandonar a estas comunicades ni a permitir que criminales impongan el terror", dijo Gerzon Velasquez, ministro de Seguridad.