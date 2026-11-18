Tegucigalpa, Honduras.- Una condena de más de 33 años de prisión deberá cumplir Fredy Arturo Osorto Rodríguez, culpable del delito de asesinato y otras agresiones sexuales en perjuicio del menor Johnny Neptali Gómez Velásquez, de siete años de edad.
La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección en Muerte de Menores, logró mediante un acuerdo de estricta conformidad una pena de 33 años y dos meses de prisión.
Por el delito de asesinato, el tribunal impuso una pena de 22 años y seis meses de cárcel, pero se suman 10 años y ocho meses por otras agresiones sexuales.
Las investigaciones indican que a las 5:50 de la tarde del sábado 1 de noviembre del 2025, en la residencial El Tablón del Distrito Central, el niño se encontraba en el portón que da acceso al vecindario; hasta donde llegó el sentenciado, y bajo engaños, invitó al menor a una malteada y dulces.
Las cámaras de seguridad permitieron corroborar que Osorto Rodríguez ingresó junto a la víctima a una recicladora de plástico; en dichas instalaciones abusó sexualmente del menor y le quitó la vida.
Por su parte, el dictamen médico forense establece que la causa de la manera de muerte fue por asfixia mecánica y homicida.
El hombre ya contaba con antecedentes penales. Para el 2024 le decretaron libertad condicional por el delito de violación agravada en perjuicio de una persona del sexo femenino.