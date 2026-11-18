Tegucigalpa, Honduras.- Una condena de más de 33 años de prisión deberá cumplir Fredy Arturo Osorto Rodríguez, culpable del delito de asesinato y otras agresiones sexuales en perjuicio del menor Johnny Neptali Gómez Velásquez, de siete años de edad.

La Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida (FEDCV), a través de la Sección en Muerte de Menores, logró mediante un acuerdo de estricta conformidad una pena de 33 años y dos meses de prisión.

Por el delito de asesinato, el tribunal impuso una pena de 22 años y seis meses de cárcel, pero se suman 10 años y ocho meses por otras agresiones sexuales.