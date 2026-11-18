La cuenta regresiva para la Copa Oro 2027 ya está en marcha. La Concacaf continúa trabajando en la clasificación de los equipos que competirán en el certamen más importante de selecciones de la región, que se celebrará del 17 de junio al 11 de julio de 2027.
Arabia Saudita es la selección invitada de la Copa Oro 2027 y como consecuencia fue la primera en confirmar su presencia en el torneo de selecciones más importante del área de Concacaf.
Arabia Saudita: Su presencia forma parte de un acuerdo de colaboración entre la Concacaf, la Federación de Fútbol de Arabia Saudita y la Confederación Asiática de Fútbol. El convenio contempla la participación saudí en dos ediciones de la Copa Oro, después de su experiencia en el torneo de 2025.
A diferencia de las ocho selecciones clasificadas mediante la Liga de Naciones, Arabia Saudita no necesita disputar las eliminatorias de la Concacaf, debido a su condición de invitada.
La selección mexicana aseguró su presencia en la Copa Oro 2027 después de superar a Jamaica en una eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf que se definió por la regla del gol de visitante. El combinado mexicano ganó 1-0 el partido de vuelta, disputado el martes 17 de noviembre, gracias a una anotación de Jesús Corona al minuto 35, después de recibir una asistencia de Julián Quiñones. El resultado dejó empatada la serie 3-3 en el marcador global, pero México avanzó gracias a la regla del gol de visitante.
El conjunto azteca no solamente consiguió su clasificación a la Copa Oro, sino que también aseguró su presencia en las finales de la Liga de Naciones, previstas para marzo de 2027. México es uno de los equipos que habitualmente aspiran a pelear por el título regional y llegará al torneo con la intención de volver a ser protagonista.
Estados Unidos: confirmó su participación en la Copa Oro 2027 tras imponerse a Haití en los cuartos de final de la Liga de Naciones. El equipo estadounidense ganó 2-0 el partido de vuelta y selló la eliminatoria con un contundente marcador global de 8-0.
Estados Unidos avanzó a las finales de la Liga de Naciones y consiguió uno de los ocho boletos directos a la Copa Oro. Estados Unidos es una de las potencias futbolísticas de la región y buscará aprovechar el torneo para competir por un nuevo título continental, respaldado por una generación de futbolistas que combina experiencia internacional y juventud.
La selección nacional de Canadá consiguió su clasificación después de superar a Guatemala en una serie que terminó con un marcador global de 7-3.
Con la victoria, Canadá avanzó a las finales de la Liga de Naciones y aseguró su participación en la Copa Oro 2027.
Panamá fue otra de las selecciones que consiguieron su clasificación directa al torneo después de superar los cuartos de final de la Liga de Naciones. El conjunto canalero derrotó 2-0 a Curazao en el partido de vuelta, disputado en el estadio Rommel Fernández, y ganó la serie después del empate sin goles registrado en el encuentro de ida.
La victoria le permitió al equipo panameño avanzar a las finales de la Liga de Naciones y asegurar su lugar en la Copa Oro 2027.
Guyana protagonizó una de las noticias destacadas de la Liga de Naciones al conseguir su clasificación directa a la Copa Oro 2027 tras completar una fase de grupos perfecta en la Liga B.
Guyana también consiguió el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones y aseguró su participación en el campeonato de la segunda división regional que se disputará en marzo de 2027. La clasificación representa un paso importante para una selección que busca consolidarse en el fútbol caribeño. Guyana ya había disputado la Copa Oro de 2019 y ahora tendrá una nueva oportunidad de competir en el principal torneo de selecciones de la región.
Cuba aseguró su presencia en la Copa Oro 2027 después de firmar una de las actuaciones ofensivas más contundentes de la Liga de Naciones. La selección cubana goleó 9-0 a Granada en La Habana, un resultado que le permitió confirmar el primer lugar del Grupo C de la Liga B y sellar su boleto directo al torneo continental.
Cuba terminó la fase de grupos invicta, con cuatro victorias y dos empates, para sumar 14 puntos. Además de la clasificación a la Copa Oro, el equipo consiguió avanzar al campeonato de la Liga B que se disputará en marzo del próximo año.
Santa Lucía consiguió uno de los logros más importantes de su historia futbolística al clasificarse por primera vez a la Copa Oro de la Concacaf.
La presencia de Santa Lucía supone una novedad importante para el torneo, ya que la selección tendrá la oportunidad de medirse por primera vez con algunas de las principales potencias futbolísticas de la Concacaf en la fase final de la competición.
San Vicente y las Granadinas también aseguró su participación en la Copa Oro 2027 después de terminar como líder del Grupo D de la Liga B. La selección caribeña concluyó la fase de grupos con 15 puntos, gracias a cinco victorias y una derrota, y consiguió su clasificación directa al campeonato continental. Su boleto quedó confirmado pese a perder 1-0 ante Guayana Francesa en su último compromiso.
San Vicente y las Granadinas: La clasificación tiene un valor especial para el combinado caribeño, que regresará al torneo por primera vez desde 1996. Además, disputará el campeonato de la Liga B en marzo de 2027, después de conseguir el ascenso a la Liga A. Clasificó a la Copa Oro por mejor diferencia de goles.
Los últimos siete cupos se definirán en marzo de 2027, cuando Honduras y otras selecciones disputen el repechaje en busca de un lugar en el campeonato.