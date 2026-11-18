La selección mexicana aseguró su presencia en la Copa Oro 2027 después de superar a Jamaica en una eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf que se definió por la regla del gol de visitante. El combinado mexicano ganó 1-0 el partido de vuelta, disputado el martes 17 de noviembre, gracias a una anotación de Jesús Corona al minuto 35, después de recibir una asistencia de Julián Quiñones. El resultado dejó empatada la serie 3-3 en el marcador global, pero México avanzó gracias a la regla del gol de visitante.