Movimientos en Olimpia y Motagua; nuevo legionario sorprende. Así se mueve el mercado de fichajes en Honduras.
Pedro Troglio - La eliminación de Banfield ante Boca Juniors volvió a poner en duda la continuidad del entrenador argentino. Su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2026 y la dirigencia deberá definir su futuro.
Harold Osorio - El mediocampista salvadoreño está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Motagua. El propio jugador reconoció que existen negociaciones con el Ciclón Azul. “Ya salió a la luz, ya todos lo sabe".
Exon Arzú - El atacante hondureño finalizará su contrato con el Carabobo FC de Venezuela, por lo que su futuro profesional está en el aire de cara a la próxima temporada.
André Orellana - El defensor tendría la intención de rescindir su contrato con Olimpia para relanzar su carrera. Sin embargo, su vínculo con los albos hasta 2028 complica la operación.
Guillermo Bernárdes - El experimentado entrenador hondureño fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico de la Juventus de Roatán.
Mike Arana - El representante del atacante hondureño continúa trabajando para colocarlo en el fútbol europeo. El futbolista ya habría rechazado una oportunidad para jugar en la Liga MX.
Ángel Tejeda - El delantero hondureño quedó como agente libre después de desvincularse oficialmente del Deportivo Guastatoya de Guatemala.
Rodrigo "Droopy" Gómez - El argentino aparece en la órbita del Saprissa de Costa Rica y Alianza de El Salvador. Su continuidad en Motagua estaría en duda ante la posible llegada de Harold Osorio.
Nemy Jafet Cárcamo - El futbolista hondureño, nacido en Choluteca y con pasado en las formativas de Motagua, fue anunciado como nuevo fichaje del Real Balompédica Linense de España.
Bryan Moya - El delantero hondureño está inscrito con el Arsenal SAO de Cantarranas desde el inicio del Apertura 2026 de la Liga de Ascenso. El atacante arribará esta semana a Honduras para incorporarse a los trabajos del equipo.
John Kleber - El atacante brasileño levantó la mano para regresar a Motagua y dejó abierta la posibilidad de volver al equipo azul. "Uno siempre está dispuesto a volver donde fue feliz", expresó en Motagua Press.
Nelson Muñoz - El defensor aseguró a EL HERALDO que no mantiene negociaciones con Olimpia, club que ha sido vinculado con su futuro.
Reynaldo Tilguath - El entrenador del Platense analiza la plantilla de cara al próximo torneo y no descarta una reestructuración importante. El Chino buscaría conformar un equipo con futbolistas de mayor experiencia.
Mathías Vázquez - Motagua confirmó que el FC Cincinnati 2 tiene una opción para contratar al atacante hondureño por un año más, por lo que todavía no está definido dónde continuará su carrera.