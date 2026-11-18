12 personas muertas fue el saldo que dejó cuatro masacres registradas en las comunidades de El Pacayal, y Vallecillo, en el municipio de Yorito, departamento de Yoro, durante la madrugada de este miércoles 18 de noviembre. ¿Quiénes son las primeras víctimas que han sido identificadas hasta ahora? Aquí los detalles e imágenes.
El primer nombre que se dio a conocer cuando se confirmaron los múltiples ataques con armas de grueso calibre fue el de Delma Olvera, de 46 años. Era una reconocida líder indígena y ambientalista de la comunidad de El Pacayal; perdió la vida específicamente en la masacre que se registró en El Pacayal, Yorito.
En la misma masacre de El Pacayal, donde pereció la ambientalista, también perecieron su compañero de hogar y su hija, cuyos nombres todavía no han sido revelados por las autoridades.
La joven Lurvin Núñez y su hijo de unos cinco años murieron en una de las masacres registradas en la localidad de Vallecillo, en Yorito.
La muerte de la joven madre y su pequeño, cuya identidad tampoco ha sido detallada, han causado consternación en el país.
En uno de los ataques armados también perdió la vida Clara Mejía, quien laboraba como asesora en la Alcaldía Municipal de la localidad. De acuerdo con información preliminar, Mejía fue asesinada junto a su esposo y su hijo al interior de su vivienda.
Entre las víctimas también se dieron a conocer los nombres de Ester Pérez, Marvin Pérez y Rony Pérez, integrantes de una familia que fueron acribillados en una de las matanzas en Vallecillo, Yorito.
Las tres masacres en Vallecillo dejaron un saldo de nueve muertos; cuatro mujeres, tres hombres y dos menores de edad. Mientras que la masacre en El Pacayal dejó como saldo mujer, un hombre y una niña, según el reporte que dieron las autoridades.
El Cártel del Diablo se adjudicó las doce muertes a través de publicaciones y videos que publicaron por medio de redes sociales, advirtiendo que seguirían matando a personas, especialmente a dueños de pulperías que vendan insumos o brinden información a miembros de la Policía Nacional.
Tras la tragedia, el gobierno de Nasry Asfura se reunió de emergencia con autoridades de la Secretaría de Seguridad para abordar la situación. Además de desplegar operativos en Yoro, la Policía Nacional elevó de 500 mil a 5 millones de lempiras la recompensa por información que conduzca a la captura de Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, alias "Diablo", presunto líder del Cártel del Diablo.