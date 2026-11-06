Los años que Russell Brand pasaría en prisión, según los expertos británicos

Londres, Inglaterra.- Russell Brand será sentenciado el lunes 9 de noviembre por la violación y las tres agresiones sexuales por las que un jurado lo declaró culpable en Londres. Los especialistas británicos calculan una condena de entre ocho y 10 años de prisión, aunque la ley contempla su salida antes de agotar la pena. El veredicto llegó el jueves 5 de noviembre en el Tribunal de la Corona de Southwark. 12 jurados, ocho hombres y cuatro mujeres, deliberaron unas ocho horas y media y lo encontraron culpable de una violación y tres agresiones sexuales. Lo absolvieron de otras dos acusaciones de violación y de un cargo de intento de agresión indecente. Los siete cargos involucraban a seis mujeres y a hechos ocurridos entre 1999 y 2009. El juez Joel Bennathan le revocó la libertad bajo fianza en el acto. Explicó que el veredicto por violación implicaba “inevitablemente una pena de prisión significativa”, por lo que Brand quedó bajo custodia. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Las directrices de sentencia de Inglaterra y Gales sitúan el punto de partida de una violación entre cuatro y 19 años, con la cadena perpetua como techo legal, reservada para los casos más graves. Para la agresión sexual el máximo es de 10 años, aunque lo habitual va desde una pena comunitaria hasta siete años de cárcel. El juez mide el daño y la culpabilidad en cada delito y evalúa si el condenado representa un peligro para las mujeres. Algunos datos pesan en el cálculo. Ninguna de las víctimas era menor de edad y Brand no tiene antecedentes, salvo una condena por posesión de cannabis de hace unos 30 años, según el diario Evening Standard. Tampoco recibirá rebaja por admitir los hechos, un descuento que puede llegar a un tercio de la pena, porque se declaró inocente desde el inicio. Su buen carácter o su conducta ejemplar, añade el diario, cuentan poco en los casos de violación. El abogado Kally Sahota, director del despacho Sahota & Sahota Solicitors, dijo a Page Six que su cálculo se mueve “en torno a ocho o nueve años”, aunque la decisión corresponde al juez. Aún así, aclaró, no espera que Brand reciba cadena perpetua. Danny Shaw, comentarista de justicia penal y excorresponsal de Interior de la BBC, planteó en redes sociales un margen de entre cuatro y 13 años y apostó por una cifra cercana a 10. Queda por definir si las penas por las tres agresiones sexuales se cumplirán a la vez que la de la violación o una detrás de otra. El juez suele aplicar condenas simultáneas cuando los hechos están ligados y consecutivas cuando se trata de incidentes distintos o de personas diferentes. Después revisa que la suma sea proporcionada al conjunto de los delitos. El tiempo real tras las rejas sería menor. Según Sahota, quien recibe una pena fija de al menos cuatro años por violación suele cumplir dos tercios antes de poder salir. Con esa regla, ocho años equivalen a cinco años y cuatro meses de cárcel, nueve años a seis, y 10 años a seis años y ocho meses. La Sentencing Act 2026 adelantó la liberación en muchos delitos, pero la organización Prison Reform Trust indica que el Gobierno excluyó la violación de esos cambios el 4 de agosto. El Evening Standard, en cambio, calculó la mitad de la pena y unos cinco años en custodia sobre una sentencia de 10. Si el juez lo considera peligroso, puede imponerle una pena extendida, con salida que no llegaría antes de los dos tercios.