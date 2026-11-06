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Vuelta EL HERALDO 2026: afinan medidas de seguridad para una ruta más extensa

Este año, la ruta será más extensa, llegará hasta Transportes BAEM y tendrá medidas adicionales para proteger a los ciclistas. Las inscripciones en línea cierran el lunes.

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 14:32
Vuelta EL HERALDO 2026: afinan medidas de seguridad para una ruta más extensa
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Los organizadores de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 sostuvieron una segunda reunión de coordinación con representantes de las fuerzas vivas y autoridades de distintas instituciones, entre ellas la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), para afinar los preparativos de la competencia del próximo domingo 15 de noviembre.

 Foto: David Romero/EL HERALDO 2026.
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Durante el encuentro, desarrollado en las instalaciones de EL HERALDO, se revisaron los detalles logísticos relacionados con los cierres viales, la distribución de los equipos de trabajo y la disponibilidad de recurso humano y conos para garantizar el orden y la seguridad durante el recorrido.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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La planificación de esta edición contempla medidas adicionales debido a que la ruta será más extensa que la del año pasado, por lo que los organizadores y las autoridades trabajan en una mayor coordinación para proteger a los ciclistas participantes.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Uno de los cambios importantes de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026 es la extensión del recorrido hasta el retorno ubicado en Transportes BAEM. En 2025, la competencia llegaba hasta el sector de Lomas de Toncontín.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Aunque el recorrido tendrá una mayor extensión, el retorno del otro extremo de la ruta se mantendrá en las inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, al igual que en la edición anterior.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Como parte de los preparativos, los participantes de la reunión realizaron un recorrido por la ruta para identificar puntos críticos, evaluar las condiciones de seguridad y determinar los lugares donde será necesario establecer cierres viales.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Como parte de los preparativos, los participantes de la reunión realizaron un recorrido por la ruta para identificar puntos críticos, evaluar las condiciones de seguridad y determinar los lugares donde será necesario establecer cierres viales.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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La inspección del trayecto también permitió revisar la ubicación de los puntos de hidratación, un aspecto importante para la logística de una competencia que este año tendrá un recorrido más largo.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Las autoridades y los organizadores analizaron la distribución del personal que estará asignado a los diferentes puntos del circuito, así como los recursos necesarios para atender las necesidades de control y seguridad vial.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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En la jornada participaron el agente de Policía Misael Munguía y el subinspector de Policía Ricardo Romero, quienes formaron parte de las coordinaciones relacionadas con las medidas de seguridad y el acompañamiento durante la competencia.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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También estuvo presente Arlin López, representante de Movilidad Urbana, junto a Fernando Martínez, de GES, quienes participaron en la revisión de los aspectos logísticos y de movilidad relacionados con el evento ciclístico.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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Los ciclistas que deseen participar todavía tienen oportunidad de inscribirse a través de la página oficial de la Vuelta Ciclística EL HERALDO 2026. El registro en línea estará habilitado hasta el próximo lunes, por lo que los interesados deben completar su inscripción antes del cierre.

 Foto: David Romero/EL HERALDO.
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