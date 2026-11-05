Insólito: Ponen a la venta histórico equipo de fútbol en Honduras y revelan el motivo

Problemas financieros sigue afectando el fútbol profesional de Honduras. Ponen a la venta histórico equipo y revelan los motivos de la decisión.
Histórico equipo anunció oficialmente que dejará de administrar y financiar al equipo, debido a la falta de respaldo económico para garantizar su continuidad en la Liga de Ascenso de Honduras.
La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado por la junta directiva, en el que explicó las razones que llevaron a tomar esta difícil decisión.
Se trata del Tela FC, quien informó que no continuará participando en el próximo torneo de la Liga de Ascenso bajo su actual administración.
Según el documento, la actual directiva adquirió el equipo en junio de 2025, después de que sus anteriores propietarios anunciaran que no podían seguir adelante por falta de apoyo.
Desde entonces, asumieron el compromiso de mantener vivo el fútbol en la ciudad de Tela y evitar que la institución desapareciera del ámbito deportivo.
Durante tres torneos, los dirigentes aseguran haber invertido tiempo, esfuerzo y recursos económicos para sostener el proyecto.
Incluso, destacaron que realizaron una importante inversión para instalar iluminación en el estadio Alfredo León Gómez, sin recibir apoyo económico externo.
Sin embargo, reconocieron que la falta de respaldo financiero terminó convirtiéndose en el principal obstáculo para garantizar la continuidad del equipo.
La junta directiva también manifestó que un proyecto deportivo de esta magnitud no puede depender únicamente del esfuerzo económico de una sola persona.
Por esa razón, confirmó que no seguirá financiando ni administrando al Tela FC, dejando su futuro en manos de posibles nuevos inversionistas.
Uno de los puntos más importantes del comunicado es que la categoría de Liga de Ascenso está disponible para la venta.
La intención de los dirigentes es que alguna persona o grupo empresarial interesado pueda asumir el proyecto y darle continuidad al fútbol en la ciudad.
Asimismo, agradecieron a los patrocinadores, jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y aficionados que acompañaron al equipo durante estos tres campeonatos.
Aunque la directiva confirmó su salida de la administración, todavía existe la posibilidad de que Tela FC continúe compitiendo si aparece un comprador y se cumplen las autorizaciones correspondientes.