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Insólito: Ponen a la venta histórico equipo de fútbol en Honduras y revelan el motivo

Durante tres torneos, los dirigentes aseguran haber invertido tiempo, esfuerzo y recursos económicos para sostener el proyecto

  • Actualizado: 05 de noviembre de 2026 a las 17:48
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Problemas financieros sigue afectando el fútbol profesional de Honduras. Ponen a la venta histórico equipo y revelan los motivos de la decisión.

Fotos: Cortesía.
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Histórico equipo anunció oficialmente que dejará de administrar y financiar al equipo, debido a la falta de respaldo económico para garantizar su continuidad en la Liga de Ascenso de Honduras.
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La noticia fue confirmada mediante un comunicado publicado por la junta directiva, en el que explicó las razones que llevaron a tomar esta difícil decisión.
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Se trata del Tela FC, quien informó que no continuará participando en el próximo torneo de la Liga de Ascenso bajo su actual administración.
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Según el documento, la actual directiva adquirió el equipo en junio de 2025, después de que sus anteriores propietarios anunciaran que no podían seguir adelante por falta de apoyo.
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Desde entonces, asumieron el compromiso de mantener vivo el fútbol en la ciudad de Tela y evitar que la institución desapareciera del ámbito deportivo.
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Durante tres torneos, los dirigentes aseguran haber invertido tiempo, esfuerzo y recursos económicos para sostener el proyecto.
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Incluso, destacaron que realizaron una importante inversión para instalar iluminación en el estadio Alfredo León Gómez, sin recibir apoyo económico externo.
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Sin embargo, reconocieron que la falta de respaldo financiero terminó convirtiéndose en el principal obstáculo para garantizar la continuidad del equipo.
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La junta directiva también manifestó que un proyecto deportivo de esta magnitud no puede depender únicamente del esfuerzo económico de una sola persona.
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Por esa razón, confirmó que no seguirá financiando ni administrando al Tela FC, dejando su futuro en manos de posibles nuevos inversionistas.
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Uno de los puntos más importantes del comunicado es que la categoría de Liga de Ascenso está disponible para la venta.
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La intención de los dirigentes es que alguna persona o grupo empresarial interesado pueda asumir el proyecto y darle continuidad al fútbol en la ciudad.
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Asimismo, agradecieron a los patrocinadores, jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y aficionados que acompañaron al equipo durante estos tres campeonatos.
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Aunque la directiva confirmó su salida de la administración, todavía existe la posibilidad de que Tela FC continúe compitiendo si aparece un comprador y se cumplen las autorizaciones correspondientes.
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