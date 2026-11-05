Llegó en muletas, bella periodista, el VAR y el aburrimiento de Nixon Cruz

El Real España dejó escapar el triunfo de las manos, cuando parecía que se quedaba con los tres puntos de visita, el Génesis pudo romper el cerrojo aurinegro.
El delantero argentino Elías Alderete llegó en muleta y tuvo que tener apoyada su pierna la cual tiene una cirugía, otro que lo acompañó es fue el defensor panameña Manuel Gamboa quien no pudo estar en este juego
La bella periodista Kimberly Molina brilló con su trabajo y belleza en el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz.
El técnico Fernando Mira llegó con un estilo diferente a este partido, debido al calor se vio en shorts para lo que significó un sufrido empate de 1-1 de Génesis ante Real España.
Eddie Hernández se encargó de adelantar al Real España vía lanzamiento de penal luego de una falta dentro del área a él mismo.
Las malas noticias llegaron al Real España luego de una reacción de Jhow Benavídez y el árbitro Selvin Brown lo expulsó sin dudar.
En el banquillo del Real España revisaban la jugada para presentar la carta al FVS para que fuera revisada con ayuda de un aparato móvil.
El momento de la polémica llegó al minuto 86' por una mano dentro del área de Marco Aceituno pero pese a que el árbitro lo fue a ver al VAR, no lo sancionó.
La gran novedad en la convocatoria del Real España fue ver a Nixon Cruz, quien se había perdido los últimos partidos.
Pero su estado no se ve el mejor, estuvo por aparte, bostezando y sin mucho ánimos. Al final no gozó de minutos.
Al final el Génesis pudo conseguir el empate 1-1 ante el Real España por medio de Carlos Arzú.
El Real España se fue muy triste tras dejar escapar el triunfo en el último minuto del partido, siguen sinedo segundos pero con misma cantidad de puntos (28) que el Motagua y ahora está a cuatro del Olimpia