Cristiano Ronaldo resentido con Portugal tras su retiro: Se pone en rebeldía y hace petición

¿Cristiano no quiere partido de despedida? Según informaciones de medios portugueses, que citan al diario Observador, el atacante no tendría previsto volver a vestir la camiseta de Portugal para disputar un último compromiso. Pese a ello, la Federación mantiene su intención de rendirle tributo, aunque todavía no existe una decisión sobre cómo se realizará.