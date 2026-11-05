Cristiano Ronaldo resentido con Portugal tras su retiro: Se pone en rebeldía y hace petición

Se desata la polémica tras retiro de Cristiano Ronaldo de la Selección de Portugal. Está en rebeldía y hace extraña petición.
Cristiano Ronaldo anunció este jueves 5 de noviembre de 2026 su retiro definitivo de la selección de Portugal, cerrando una etapa internacional de 23 años que inició en agosto de 2003.
El delantero portugués dio a conocer la noticia a través de un video compartido en sus redes sociales, donde dedicó palabras de agradecimiento a sus compañeros, técnicos, familiares y seguidores que estuvieron presentes durante su recorrido con el combinado nacional.
"Llegó el momento de devolver la camiseta número 7 a la selección", manifestó Cristiano, quien recordó que durante 23 años tuvo el honor y la responsabilidad de representar a su país.
Luego del desacuerdo, Ronaldo dejó la concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre sin contar con autorización.
Este episodio terminó con una suspensión de 30 días y una multa de 255 euros impuestas por la Federación Portuguesa.
Después de hacerse oficial la noticia, la Federación Portuguesa de Fútbol reaccionó con un mensaje de reconocimiento al delantero y adelantó que buscará brindarle el homenaje que merece una de las máximas leyendas de su historia.
¿Cristiano no quiere partido de despedida? Según informaciones de medios portugueses, que citan al diario Observador, el atacante no tendría previsto volver a vestir la camiseta de Portugal para disputar un último compromiso. Pese a ello, la Federación mantiene su intención de rendirle tributo, aunque todavía no existe una decisión sobre cómo se realizará.
Neymar, Vinícius Júnior, Marta y otras personalidades del deporte reaccionaron a la despedida del portugués y le dedicaron mensajes de admiración.
Su adiós se produce después de que su último encuentro registrado con Portugal fuera la victoria por 1-0 ante Gales, en septiembre de 2026.
Ronaldo se despide como el jugador con más partidos internacionales en la historia del fútbol masculino, con un total de 234 presentaciones y una trayectoria que lo convirtió en uno de los grandes referentes de su país.
A esa marca se suma el récord de máximo goleador histórico de las selecciones masculinas, con 146 anotaciones, una cifra que lo mantiene en lo más alto del fútbol internacional.
Cristiano lideró a Portugal como capitán durante la conquista de su primera Eurocopa.
Una lesión le impidió completar la final ante Francia, pero desde el banquillo acompañó a sus compañeros en la celebración del histórico triunfo por 1-0 en tiempo extra.
Seis Mundiales y una marca sin precedentes: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026 fueron las seis Copas del Mundo en las que participó. También hizo historia al convertirse en el primer futbolista en anotar en seis ediciones mundialistas distintas, con un registro de 11 goles.